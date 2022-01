Meckesheim/Neckargemünd/Wiesenbach. (RNZ) Zu einem Stromausfall kam es am heutigen Sonntagmorgen in Teilen von Neckargemünd und den Ortsteilen Dilsberg und Mückenloch, Meckesheim und Mönchzell sowie in Wiesenbach.

Gegen 8.31 Uhr hatte ein defektes Kabel im Erdreich die Stromversorgung unterbrochen, teilte der Stromversorger Syna mit. Durch Netzumschaltungen sei ein Großteil der Betroffenen nach rund 45 Minuten wieder mit Strom versorgt worden, hieß es. Kurz vor 10 Uhr seien alle Haushalte wieder versorgt worden.