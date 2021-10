Meckesheim. (lew) Für alle Liebhaber von Glühwein, gebrannten Mandeln und funkelnden Lichterketten im und ums Elsenztal gibt es gute Nachrichten: Sowohl der Adventsmarkt in Meckesheim am Freitag und Samstag, 26. und 27. November, als auch der Mönchzeller Weihnachtsmarkt am Sonntag, 5. Dezember, finden statt. Diese frohe Botschaft konnte Bürgermeister Maik Brandt in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats verkünden, nachdem er Anfang Oktober bereits gegenüber der RNZ erklärt hatte, man befinde sich "in den Planungen". Diese haben nun also konkrete Züge angenommen. Gefeiert wird demzufolge in Meckesheim auf dem Festplatz und in Mönchzell im historischen Schlosshof, dem heutigen Hofgut Fellmann.

An beiden Standorten lasse sich das Hygienekonzept in Verbindung mit den Corona-bedingten Auflagen gut umsetzen, so Brandt. Mönchzells Ortsvorsteher Gunter Dörzbach zufolge haben für den Markt im Ortsteil schon mehrere Vereine fest zugesagt – weitere sollten folgen.