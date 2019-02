Von Nicolas Lewe

Meckesheim. Eine Million Euro ist eine Summe, die kein Gemeinderat gerne hört, wenn es um Ausgaben für ein Projekt geht. Doch eben diese Summe stand im Raum als es in der jüngsten Sitzung um den geplanten Radweg von Eschelbronn über Zuzenhausener Gemarkung nach Meckesheim ging. Dieser soll Radfahrern künftig eine sichere Verbindung zwischen den beiden Gemeinden bieten. Denn: Die aktuell bereits bestehende Verbindung bietet den Radfahrern entlang der Straße kaum Schutz vor dem motorisierten Verkehr, zudem gibt es immer wieder enge und teilweise unübersichtliche Passagen zu überwinden.

In Meckesheim übernahmen es Bürgermeister Maik Brandt und Hauptamtsleiter Uwe Schwarz, die Pläne für den Radweg Eschelbronn-Zuzenhausen-Meckesheim vorzustellen. Drei Varianten lagen der Präsentation zugrunde, bei denen aber von vorneherein klar war, dass nur eine Variante tatsächlich umsetzbar ist. Dies habe, so Schwarz, eine Untersuchung ergeben, mit der das Ingenieurbüro Willaredt aus Sinsheim beauftragt war. Die Variante, die sich in den Planungen herausdeutet, sieht wie folgt aus: Sie beginnt beim Sägewerk Ziegler in Eschelbronn. Von hier geht es weiter auf dem Asphaltweg entlang der Kleingärten.

Noch auf Eschelbronner Gemarkung werden die Bahngleise unterquert und der Radweg orientiert sich fortan am Laufe des Schwarzbachs. Ein Stück weiter muss der Neubach mittels einer noch zu bauenden Brücke überquert werden. Auf Zuzenhausener Gemarkung verläuft der Radweg auf den vorhandenen Feldwegen, wobei es eines weiteren Brückenneubaus bedarf, um über den Schwarzbach zu kommen. In Meckesheim soll der Weg schließlich an den neu geplanten Kreisverkehr in der Eschelbronner Straße am Ortseingang angeschlossen werden.

Alles in allem sind das rund zwei Kilometer mit einer Breite von vier Metern, davon etwa 1200 Meter auf Gemarkung Eschelbronn, etwa 700 Meter auf Gemarkung Zuzenhausen und etwa 100 Meter auf Gemarkung Meckesheim.

Und damit zurück zu den Kosten: Während es nämlich zur geplanten Streckenführung überhaupt keine Diskussion gab, äußerten die Bürgervertreter angesichts der Summe von einer Million Euro für zwei Kilometer Radweg ihr Unverständnis. Und dieses wurde auch nicht kleiner, als Bürgermeister Brandt darauf hinwies, dass sich die Kosten dank zu erwartender Fördermittel um die Hälfte auf rund 500.000 Euro halbieren könnten.

"Das ist nicht einzusehen", echauffierte sich Jürgen Köttig (MuM): "Ein Radweg gerne, aber nicht um jeden Preis." Clemens Heck (CDU) fand sogar noch deutlichere Worte, bezeichnete die Pläne als "völlig übertrieben". Er fahre gerne Fahrrad, aber benötige dafür "keine vier Meter breite Prachtboulevardstraße." Inge Hanselmann (CDU) machte zudem darauf aufmerksam, dass der geplante Radweg durch Naturschutzgebiet führe und hier sicherlich mit weiteren Problemen zu rechnen sei.

Maik Brandt zeigte sich wenig überrascht von der Reaktion seiner Ratskollegen. "500.000 Euro sind eine Spur zu hoch", meinte auch der Bürgermeister und betonte: "Das letzte Wort ist hier noch nicht gesprochen."

Schließlich sei auch die Verteilung der Kosten auf die drei Gemeinden noch nicht geklärt. "Die Lösung, die Kosten anteilig an der Strecke zu berechnen, wäre für uns lukrativ, ist aber sicher nicht umzusetzen", bemerkte Brandt. Zur Erinnerung: Auf Meckesheimer Gemarkung verlaufen laut der Planung lediglich rund 100 Meter des Radweges. Allerdings musste der Rathauschef auch zugeben: "Zuzenhausen hat trotz 700 Metern auf seiner Gemarkung am wenigsten davon." Am wahrscheinlichsten sei, dass am Ende jede Gemeinde ein Drittel zahle. Das wären für Meckesheim dann immer noch knapp 167.000 Euro.