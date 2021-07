Meckesheim. (pol/mare) Rettung in letzter Sekunde: Zwei Männer haben am Mittowchabend einem betrunkenen Mann das Leben gerettet. Sie zogen ihn laut Polizei am Meckesheimer Bahnhof von den Gleisen, kurz bevor ein Zug einfuhr.

Der betrunkene 41-Jährige fiel demnach gegen 20.35 Uhr in die Gleise. Ein Unbekannter bemerkte dies und sprang ins Gleisbett, um dem Mann zu helfen. Er versuchte, ihn von den Schienen zu heben, was aber zunächst nicht gelang.

Ein 21-Jähriger, der am Bahnsteig wartete, wurde ebenfalls auf die Situation aufmerksam. Als er erkannte, dass bereits eine S-Bahn in den Bahnhof einfuhr, zögerte er keine Sekunde und erkannte sofort die drohende Gefahr. Er eilte dem Unbekannten zur Hilfe. Zu zweit gelang es ihnen schließlich, den 41-Jährigen aus den Gleisen zu heben und ein Unglück in letzter Sekunde zu verhindern.

Beim Eintreffen der Polizei war der unbekannte Lebensretter nicht mehr vor Ort. Der 21-Jährige wartete bei dem verletzten 41-Jährigen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte dieser vermutlich in das Gleisbett gestürzt sein, da er betrunken war. Da er sich dabei leicht im Gesicht verletzt hatte, wurde er mit einem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sucht den unbekannten Lebensretter, der sich unter Telefon 06223 92540 melden kann.