Künstler Hermann Heid hat die "Heilige Familie" so in das Holz geschnitzt, wie es der Stamm vorgab. Entedeckt hat Heid sein Arbeitsmaterial im Buchwald. Foto: Alex

Von Inge Hanselmann

Meckesheim. "Aus Nichts mach’ ich was …!", sagt Hermann Heid, wenn man ihn fragt, wie er seine unzähligen Schnitzereien, gemeißelten Steinreliefs oder großformatigen Bilder schafft. Das "Nichts" war dieses Jahr ein dicker, verasteter Eschenstamm. Daraus ist die "Heilige Familie" entstanden, die nun neben der evangelischen Kirche im Kirchgarten steht.

Das große Holzstück hat er im Buchwald entdeckt. Die mannshohe Dreiergruppe sei bereits in seinem Kopf fertig gewesen, als er das Material sah, erzählt er. In vielen Arbeitsstunden habe er sie aus der von der Natur vorgegebenen hölzernen Struktur herausgeholt.

Ablenkung sei das gewesen, fährt er fort. Es war eine Tätigkeit, mit der er die Angst verarbeiten und alles vergessen wollte, was so schwer auf ihm lastete. Denn zu seinem 70. Geburtstag im letzten Jahr sei er sehr krank gewesen. Bei einem Besuch von Pfarrerin Wiltrud Schröder-Ender sei über sein kreatives Schaffen gesprochen worden und die Idee einer Krippenfigur entstanden.

Denn der "Hemme", wie er in Meckesheim genannt wird, schnitzt, bildhauert oder malt seit Jahren immer dann, wenn er Anspannung abbauen will. Mit kleinen Figuren habe er angefangen, mit einem geschnitzten Eichhörnchen, einer St. Florians-Statuette oder dem Seeadler, der vor seiner Haustür steht. Es entstanden auch große Objekte wie der Nachtwächter vor der Reithalle, das Steinrelief an der Hofeinfahrt oder die Jahreszeitenbilder an den Stallwänden.

Während den schweren Stunden seiner Krankheit sei die Vorstellung einer Skulptur bestehend aus zwei oder drei Personen in seiner Fantasie entstanden. "Wenn ich das schaffe, dann überwinde ich die Krankheit!", habe er sich gesagt. Sobald es mit seinem Befinden etwas besser ging, habe er begonnen. Anfangs habe er nur zehn Minuten arbeiten können. Es sei aufwärts gegangen, und zum Schluss habe er bis zu vier Stunden am Stück an dem meterhohen Holzstück geschnitzt.

Eine ganze Familie sollte es werden, das war sein es Ziel. So kam er auf die Krippendarstellung. Josef steht aufrecht und legt beschützend und tröstend die Hand auf Marias Schulter. Sie sitzt und weist mit der Hand zu dem Holzkistel, in dem das neugeborene Christkind liegt. Alles ist so angeordnet, wie der Stamm und die von ihm ausgehenden Äste es vorgaben. Es ist ein bodenständig gefertigtes Werk, wie es der Hobby-Künstler mit Hand und Herz geschaffen hat.