Meckesheim. (IAH) "… und ihre Früchte werden zur Speise dienen und ihre Blätter zur Heilung": Mit dieser Prophezeiung aus dem Buch Hesekiel aus dem sechsten vorchristlichen Jahrhundert schloss Dr. Edith Wolber ihren Vortrag. Die Medizin-Ethnologin referierte im Rahmen der Veranstaltungsreihe "1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland" über das Thema "Biblische Pflanzen, zur Heilung und in der Küche". Die ehrenamtlich tätige Studentin Julia Wieland hatte dazu namens der Gemeinde in den Saal unter dem Dach des Rot-Kreuz-Heims eingeladen. Fast 40 Besucher waren gekommen und hörten interessiert zu, was Wolber kenntnisreich und praxisnah zusammengetragen hatte.

In den Heiligen Schriften des Juden- und Christentums sei von 110 verschiedenen Pflanzen die Rede, berichtete die Expertin. Nicht immer sei klar, welcher botanischen Art diese genau zuzuordnen seien. Man denke nur an den "Dornbusch" oder den "Apfelbaum"; manches sei durch Überlieferung und Übersetzung unkenntlich geworden.

Eindeutig bekannt sind die sieben Pflanzen, die das Ernährungsfundament der Menschen in biblischer Zeit bildeten: Weizen, damals Durum oder Emmer, war das wichtigste Brotgetreide. Aus Gerste buken die Armen ihr Brot. Weinstock und Olivenbaum kommen in den Texten häufig als Symbole der Hoffnung, der Sicherheit und des Friedens vor. Sie lieferten ebenso wie Granatapfel- und Feigenbaum sowie Dattelpalme wichtige Nahrungsmittel. Sie wurden aber auch zu Heilungszwecken eingesetzt.

Wolber zeigte jede Pflanze als Fotografie, hatte Früchte oder Blätter mitgebracht und erläuterte die spezielle Verwendung in der Küche ebenso wie als medizinischen Wirkstoff. In der modernen Medizin werde heute intensiv an der Erforschung der in alter Zeit bekannten Wirkweisen von Pflanzen gearbeitet, sagte sie. Sie legte dar, dass Pflanzen Inhaltsstoffe besitzen und Heilmechanismen entwickelt haben, die Menschen zur Prävention, Genesung und Rekonvaleszenz dienen können.

Immer die Aspekte Nahrung und Heilmittel herausstellend, machte Wolber ihre Zuhörer auch mit Aloe, Brennnessel, Flachs, Myrrhe, Weihrauch, Walnuss und Zistrose vertraut. Sie formulierte stets anschaulich und klar verständlich mit einfachen Worten. Fast anderthalb Stunde verflogen im Nu. Aus dem Publikum kamen einzelne Nachfragen und ergänzende Bemerkungen. Zum Abschluss waren alle zu einem bunten Buffet im Nachbarraum eingeladen: Hier hatten die Frauen vom Asylkreis Kostproben aus dem breiten biblischen Pflanzenangebot an Speisen und Getränken zusammengestellt.