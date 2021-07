Meckesheim.(lew) "Man kann es nicht fassen", ärgerte sich Bürgermeister Maik Brandt. Auslöser dafür war ein Graffiti, das ein unbekannter Sprayer wohl am Freitag an der historischen, jahrhundertealten Martinskapelle hinterlassen hat. Brandt zufolge war es nach der Sachbeschädigung auf dem Spielplatz an der nahen Buchwaldhütte bereits der zweite Fall von Vandalismus innerhalb kürzester Zeit. Das Graffiti an der Mauer der Kapelle bezeichnete er als "traurige Steigerung".

Der Schriftzug "420" inklusive Signatur sei "nicht mal annähernd künstlerisch". Auf Nachfrage erklärte Brandt, dass Gemeinde und Bevölkerung eine Belohnung von 1000 Euro für Hinweise in Aussicht stellen, die helfen, den Täter zu finden. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0 62 26 / 13 36 oder die Gemeinde unter Telefon 0 62 26 / 9 20 00.