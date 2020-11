Meckesheim. (bmi) Die Tigermücke in Meckesheim war kein Einzelfund – zu dieser Feststellung ist das zuständige Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises gekommen. In einer Pressemitteilung von Montag veröffentlichte die Behörde Details zu den Kontroll- und Bekämpfungsmaßnahmen, die in der 5200-Seelen-Gemeinde jüngst gegen das gefährliche Insekt durchgeführt wurden. Das Fazit: Es kann sich um "eine im Aufbau befindliche Gründer-Population" handeln oder um den "dünn besiedelten Rand eines bisher nicht erkannten größeren Verbreitungsgebietes", so das Gesundheitsamt.

Anwohner im Umfeld der Straße "Alte Gärtnerei" hatten die Tigermücken-Population Ende September entdeckt. Das vornehmlich in den Tropen Südostasiens heimische Insekt mit den prägnanten weißen Streifen auf Körper und Beinen gilt als Überträger gefährlicher Virus-Erkrankungen wie Dengue, Chikungunya oder Zika. In Deutschland wird das Übertragungsrisiko als sehr gering eingestuft, dennoch wurden – wie zuvor bei Sichtungen in anderen Orten des Rhein-Neckar-Kreises – sofort Maßnahmen eingeleitet.

Die Fachfirma Icybac aus Speyer setzte dabei in Absprache mit Gemeinde und Gesundheitsamt zur Bekämpfung der Mücke das Bakterium Bacillus thuringiensis israelensis ein – kurz B.t.i. Es soll die Larven der Tigermücke abtöten und so eine Ausbreitung im Keim ersticken. Entsprechende B.t.i.-Tabletten sind weiter kostenfrei im Rathaus zu erhalten, wie Hauptamtsleiter Uwe Schwarz auf Nachfrage erklärte.

In dem vermuteten Verbreitungsgebiet waren laut Gesundheitsamt von 78 kontrollierten Massenbrutstätten 3,85 Prozent positiv, was auf einen geringen Befall hindeute. "Bekämpft wurden insgesamt 297 potenzielle Brutstätten", heißt es weiter. Außerdem wurden 13 Fallen im näheren und weiteren Umfeld angebracht, etwa bei der Kleingartenanlage an der Elsenz und am Friedhof . "Selbst am Ort des Erstnachweises" gab es keine weiteren Funde, ebenso wenig an von Bürgern in Meckesheim und Umgebung gemeldeten Orten. "Es wurde jedoch das Vorkommen der ebenfalls invasiven Japanischen Buschmücke nachgewiesen", teilt die Behörde mit. Diese sei der Asiatischen Tigermücke sehr ähnlich, aber "nicht bekämpfungsrelevant".

Egal ob Gründer-Population im Aufbau oder größeres Verbreitungsgebiet: Für Frühjahr sind laut Gesundheitsamt erneute Beobachtungen und Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung angedacht. Denn die Eier der Mücken können auch kalte Winter unbeschadet überstehen – und die im September abgelegten Larven schlüpfen überwiegend erst nächstes Jahr.