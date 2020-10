Meckesheim/Heidelberg. (luw) Wegen des sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen ist ein Mann vor dem Heidelberger Landgericht zu sechs Jahren und neun Monaten Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Dies berichtete Landgerichtssprecher Thomas Henn gestern auf RNZ-Nachfrage.

Demnach hatte der Prozess unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden, das Urteil fiel schneller als erwartet. "Der Angeklagte hat die ihm vorgeworfene Tat eingeräumt", sagte Henn. Verurteilt wurde der im Jahr 1982 geborene Mann, weil er sich mehrmals an der Tochter einer Freundin vergangen hatte.

Laut Anklage ging es dabei um den Zeitraum zwischen Sommer 2018 und November 2019. Damals war das Mädchen zwischen sieben und neun Jahren alt, der Angeklagte nahm demnach "verschiedene sexuelle Handlungen" an ihr vor. "Unter anderem soll er auch den Geschlechtsverkehr mit dem Mädchen vollzogen haben", heißt es in der Anklage weiter. Die Taten hatten sich in der damaligen Meckesheimer Wohnung des Angeklagten und teilweise auch in der Nähe dieser Wohnung im Freien abgespielt.

Zur sich an die Haft anschließenden Sicherungsverwahrung erklärte Henn, dass es sich dabei allgemein um eine "geschlossene Einrichtung" mit therapeutischen Maßnahmen handele. Die "Gefährdungsprognose" des Täters werde dabei regelmäßig neu bewertet; davon hänge auch die Dauer der Sicherungsverwahrung ab.