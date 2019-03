Von Nicolas Lewe

Meckesheim. "Als Grundstücksbesitzer haben wir dem Kleintierzuchtverein die Nutzung überlassen. Müssen wir daher einen regelmäßigen Nachweis der Dichtigkeit erbringen?" Bei dieser Frage von Hans-Walter Sonnentag (CDU) in der zurückliegenden Sitzung des Gemeinderats ging es um ein Thema, das die Kommune bereits seit geraumer Zeit umtrieben hatte: die Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang des Grundstücks in der Luisenstraße 76 an die öffentliche Kanalisation.

Wie Hauptamtsleiter Uwe Schwarz erklärte, habe es einigen Vorlaufs bedurft, ehe das Wasserrechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises am 23. Januar dieses Jahres seine Zustimmung zur Befreiung erteilte. "Unter der Maßgabe, dass die Dichtigkeit der Grube gewährleistet ist und die Leerungen nach Bedarf rechtzeitig erfolgen." Genau hierauf zielte Sonnentag mit seiner Frage ab. Die Antwort darauf gab ihm Schwarz: "Nein, ein solcher Nachweis wird vom Landratsamt nicht verlangt."

Zudem sei die Menge des anfallenden Abwassers überschaubar. Dem Hauptamtsleiter zufolge wurden zwischen September 2015 und August 2017 insgesamt fünf Kubikmeter Fäkalien entsorgt, zwischen August 2017 und Juli 2018 seien es 2,5 Kubikmeter gewesen. Für die fachgerechte Verschließung der Grube habe die Firma Erles aus Meckesheim gesorgt.

"Ich finde es gut, dass jetzt eine Lösung gefunden ist", freute sich Inge Hanselmann (CDU). Sie betonte: "Der Aufwand eines Anschlusses an die Kanalisation wäre unverhältnismäßig groß gewesen." Die jetzige Lösung sei außerdem wesentlich umweltverträglicher. Und auch Bürgermeister Maik Brandt jubelte: "Wir haben damit eine Baustelle geschlossen, die man jahrzehntelang vor sich hergeschoben hat."

Der Neubau der vom Kleintierzuchtverein C 392 genutzten Mehrzweckhalle auf dem Grundstück der Gemeinde war 1970 genehmigt worden - mit der Auflage Niederschlagswasser, häusliche Abwässer und Fäkalabwässer in die nahe Lobbach einzuleiten. Bereits seit Längerem werde dieses Verfahren aber nicht mehr praktiziert, sagte Maik Brand auf RNZ-Nachfrage. Er betont: "Die Abwässer wurden nicht mehr in die Lobbach eingeleitet, die Grube wurde bereits regelmäßig entleert." Entsprechende Nachweise würden der Gemeinde vorliegen. Statt der Einleitung in die Lobbach sei nach einer Lösung gesucht worden, die Grube an die öffentliche Kanalisation anzuschließen. Zwei Möglichkeiten hätte es laut Hauptamtsleiter Schwarz gegeben. Erstens: ein Anschluss an den Gemeindekanal. Zweitens: ein Anschluss an den Verbandskanal des Abwasserzweckverbandes Meckesheimer Cent. Beide Szenarien wären aber nur mit einem erheblichen Aufwand umsetzbar gewesen.

Der Grund: Die nächste Anschlussmöglichkeit an den Gemeindekanal befindet sich erst in rund 200 Metern Entfernung in Richtung Ortsmitte, jedoch wäre hier die kostspielige Errichtung einer Hebeanlage vonnöten gewesen. Alleine die Kanaltrasse hätte in diesem Fall nach Angaben des Hauptamtsleiters bereits 20.000 Euro gekostet.

Bei der zweiten Variante, dem Anschluss an den Verbandskanal, hingegen hätte die Lobbach mit einer sogenannten Spülbohrung unterquert werden müssen. Da der Kanal in diesem Fall zunächst in Richtung Parkplatz des Kleintierzüchterheims hätte verlegt werden müssen, wären die Kosten laut Schwarz etwa ebenso hoch gewesen wie beim Anschluss an den Gemeindekanal.

Dass das Wasserrechtsamt angesichts des "unverhältnismäßig hohen Aufwands" nun die Verpflichtung zum Anschluss an die öffentliche Abwasserbeseitigung aufgehoben habe, sei von der Verwaltung mit großer Erleichterung aufgenommen worden. Folgerichtig einstimmig erteilte der Gemeinderat der Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang seine Zustimmung.