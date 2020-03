Meckesheim. (cm) Auch in den Rathäusern der Region rund um Heidelberg brennt in diesen Tagen wegen der Coronakrise deutlich länger das Licht als sonst. Es wird getagt, getagt und getagt. Doch was macht ein Krisenstab überhaupt? Die RNZ hat mit Meckesheims Bürgermeister Maik Brandt gesprochen.

Als das Coronavirus immer näher kam und sich die Krisensituation abzeichnete, kam im Rathaus der Elsenztalgemeinde zum ersten Mal ein kleiner, verwaltungsinterner Krisenstab zusammen. Dieser besteht neben dem Bürgermeister aus dem Hauptamtsleiter, dessen Stellvertreter, einem weiteren Mitarbeiter aus diesem Amt und einem Vertreter aus dem Büro des Bürgermeisters. "In dieser Runde werden Maßnahmen vorberaten, die dann später umgesetzt werden", erklärt Rathauschef Brandt.

So ging es zum Beispiel darum, wann das Rathaus und die Spielplätze geschlossen werden müssen und wie die Notfallbetreuung für Kindertagesstätten und Kindergärten organisiert wird. Es wurde eine konfessionsübergreifende Notgruppe für Meckesheim und Mönchzell im katholischen Kindergarten in Meckesheim eingerichtet. Auch musste organisiert werden, wer die Wirte über die Pflicht zu Schließungen informiert.

Der Krisenstab tagte vor etwa zehn Tagen das erste Mal. Seither ändert sich die Lage mit jedem Tag – und es wird täglich getagt, manchmal sogar zwei Mal am Tag. "Es gibt zwar Notfallpläne, aber jede Situation erfordert eine neue Zusammensetzung des Krisenstabs", betont Brandt. "Für diesen Fall gab es keine Blaupause."

Und so trommelte der Rathauschef in dieser Woche einen deutlich erweiterten Krisenstab im Rathaus zusammen. In der Sitzung nahmen auch Vertreter der Polizei, der Feuerwehr, der Sozialstation, der örtlichen Apotheke, der Kirchengemeinde, der Kindertagesstätten und Kindergärten sowie der Schulen und des Roten Kreuzes teil. "Das sind alles Akteure im Falle eines Falles", meint Brandt. "Es ging in erster Linie darum, sich auszutauschen und Alarmierungslisten zu erstellen." Es sei ein Gefühl der Einigkeit und gegenseitiger Unterstützung entstanden. "Wir konnten der aufkommenden Unruhe und Gerüchten entgegentreten", sagt Brandt "Über die Multiplikatoren kann es gelingen, Menschen Sorgen und Bedenken zu nehmen."

Der Austausch habe zu sinnvollen Lösungen geführt: So habe das Reinigungspersonal der Gemeinde freie Kapazitäten und werde künftig die Sozialstation unterstützen. Und der Bauhof der Gemeinde, der noch Desinfektionsmittel hatte, gab davon etwas an den Kindergarten ab. Der erweiterte Krisenstab soll bei Bedarf erneut tagen. Das könnte in den kommenden Tagen notwendig werden ...