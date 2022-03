Von Nicolas Lewe

Meckesheim. Meckesheim feiert sein 1200-jähriges Bestehen: Mit einer Feierstunde wurde das Jubiläumsjahr offiziell eingeläutet. Viele weitere Veranstaltungen sind das ganze Jahr über geplant, einen großen Festakt soll es Anfang Juli geben. Die RNZ wirft aus Anlass des Jubiläums einen Blick zurück in die Geschichte. Eine große Hilfe dabei ist die neue Ortschronik, die zwar erst bei "Mei Fescht" Anfang Mai offiziell vorgestellt werden soll, in welche der RNZ aber bereits vorab Einblick gewährt wurde. Der promovierte Historiker Rüdiger Lenz leitet das Projekt der Neuauflage der Ortschronik. Im Interview (siehe weiterer Artikel) verrät er, was ihn bei seiner Recherche am meisten fasziniert hat.

Die Anfänge von "Meckinesheim"

Wie alt genau Meckesheim ist, darüber lassen sich unterschiedliche Interpretationen treffen. Wenn die Gemeinde in diesem Jahr ihr 1200-jähriges Bestehen feiert, dann wird dabei jenes Jahr zugrunde gelegt, in dem Meckesheim erstmals urkundlich erwähnt wurde – also 822. Wie im Falle so vieler anderen Orte im Großraum Heidelberg ist diese so bedeutsame Ersterwähnung im Lorscher Codex zu finden (vgl. Hintergrund-Kasten). Im Jahr 822 schenkte demzufolge Irminrat zum Gedenken an Meginher und Hiltrad dem Kloster Lorsch einen "Beifang" (bifangum) in "Meckinesheimer marca" – sprich ein Stück umzäuntes Weideland auf der Gemarkung von Meckesheim.

Hannadel-Statue in der Friedrichstraße. Foto: Alex

Diese Erwähnung, welche die Existenz der Siedlung eindeutig belegte, wird heute in der historischen Rückrechnung mangels besserer Alternativen als Geburtsstunde Meckesheims gewertet, obwohl der Ort seinen Namen auch schon vor der Ersterwähnung im Lorscher Codex getragen haben muss. Ein Relikt aus der fränkischen Besiedlungszeit im 7./8. Jahrhundert ist die Martinskapelle: Die ehemalige Pfarrkirche zählt zu den ältesten Gotteshäusern im Elsenztal. Laut Lenz sind im Zeitraum zwischen der urkundlichen Ersterwähnung von 822 und dem späten 13. Jahrhundert über die Geschicke des Dorfes Meckesheim (wie auch über den 1973 eingemeindeten Ortsteil Mönchzell) keine Informationen überliefert.

Wechselnde Herrschaftsverhältnisse

Die Hoheitsrechte lagen bis ins frühe 13. Jahrhundert mutmaßlich in den Händen der Grafen von Lauffen – eindeutig belegbar ist dies mangels schriftlicher Überlieferung allerdings nicht. Da Meckesheim den Hauptort des damaligen Gerichts- und Verwaltungsbezirks bildete, trug dieser den Namen Meckesheimer Zent. Die erste diesbezügliche nachweisbare Erwähnung stammt aus dem Jahr 1325. Fünf Jahre später, 1330, fiel die Ortsherrschaft über Meckesheim sowie über die Zent an die Pfalzgrafen, welche das Dorf 1347 an die Herren vom Hirschhorn verpfändeten. Um 1370 stand Meckesheim aber wieder unter pfälzischer Herrschaft und galt fortan als "Zubehör" der pfälzischen Burg Dilsberg.

Der Beamte, der den Herrschaftsbereich verwaltete, wurde Keller genannt. Meckesheim gehörte also zur Kellerei Dilsberg. Erst nach dem Dreißigjährigen Krieg (1618-1648) änderten sich die Zuständigkeiten auf dem Dilsberg. Die territoriale Zuordnung Meckesheims hatte aber bis ins 19. Jahrhundert Bestand.

Manifestierte Historie: Die Martinskapelle ist heute ein beliebtes Ausflugsziel. Foto: Alex

"Lobbachtalgemeinde" Meckesheim

Meckesheim wird heute – nicht zuletzt in der RNZ-Berichterstattung – gerne als Elsenztalgemeinde bezeichnet. Aus heutiger Sicht ist das auch absolut korrekt. Historisch verbrieft ist, dass etwa 1586/87 eine feste Holzbrücke über die Elsenz gebaut wurde, nachdem zuvor nur hölzerne Stege über Elsenz und Lobbach geführt hatten. Das Dorf reichte jedoch im späten 16. Jahrhundert noch nicht bis an die Elsenz, sondern nur bis zum Lobbach. Damals floss dieser noch mitten durchs Dorf entlang der Hauptstraße, der heutigen Friedrichstraße. In dieser Zeit war Meckesheim also vielmehr eine Lobbachtal- als eine Elsenztalgemeinde.

Bis ins frühe 19. Jahrhundert wurde das Dorf durch den Lobbach quasi zweigeteilt – erst 1807 wurde der Bachlauf umgeleitet. Eine Holzbrücke, die später durch eine Steinbrücke ersetzt wurde, diente der sicheren Überquerung. Das Dorfzentrum lag am Lobbach bei der St.-Gallus-Kirche, Vorläufer der heutigen evangelischen Kirche. Hier befand sich auch im 16. Jahrhundert ein Rathaus, das aber einem Brand zum Opfer fiel, der einen großen Teil des Dorfes bis auf die Grundfesten niederbrannte. Ein neues Rathaus musste her: Die Wahl fiel auf ein 1727 errichtetes privates Wohnhaus, das von der Gemeinde gekauft wurde. Das neue Rathaus – aus heutiger Sicht das Alte Rathaus – steht bis heute und wird derzeit umfangreich saniert.

Die Brandkatastrophe von 1721

Ein großer Brand ließ im frühen 18. Jahrhundert 92 Gebäude in Meckesheim niederbrennen. Wie Rüdiger Lenz in der neuen Meckesheimer Ortschronik schreibt, sind die Quellen, die das Großbrandereignis auf den 20. April 1721 datieren, am glaubwürdigsten. Neben dem Verlust der Häuser schmerzte die landwirtschaftlich geprägte Dorfgemeinschaft auch der Verlust von "100 Stück Vieh", die in den Flammen ihr Leben verloren. Über menschliche Opfer der Brandkatastrophe ist nichts bekannt.

Besonders betroffen war der untere Teil des Dorfes im Tal, das direkt am Lobbach lag. Innerhalb von nur 15 Minuten stand demzufolge ein großer Teil der hier befindlichen Bebauung in Flammen. Die rasche Ausbreitung wurde den Quellen zufolge durch den an diesem Tag herrschenden starken Wind begünstigt. Ältere am Berghang gelegene Gebäude und auch die außerhalb befindliche Mühle hingegen überstanden die Brandkatastrophe unbeschadet. Doch nicht nur das Feuer, sondern auch das über die Ufer tretende Wasser machte den Meckesheimern in ihrer Geschichte häufiger Probleme.

Mehrere "Jahrhunderthochwasser"

"Fünf Schuh", so ist es verzeichnet, stand das Wasser nach einem Wolkenbruch in der Nacht vom 20. auf den 21. Januar 1806 in der Zehntscheuer. "Fünf Schuh" entsprechen 1,50 Meter. Große Teile des Ortes wurden überschwemmt. 80 Zentner des in der Zehntscheuer gelagerten Heus, also etwa vier Tonnen, wurden komplett unbrauchbar – auch dies war für die ländliche Bevölkerung, ähnlich wie der Verlust des Viehs durch den Dorfbrand, ein herber Rückschlag. Das Pendant des 20. Jahrhunderts zum Jahrhunderthochwasser von 1806 war das Jahrhunderthochwasser von 1970. Und auch 1982, 1993 und 1994 führten sintflutartige Regenergüsse dazu, dass viele Straßenzüge unter Wasser standen. Von den vielen "kleinen" Hochwassern gar nicht zu reden. Da heftige, oft örtlich begrenzte Niederschläge in der jüngeren Vergangenheit zugenommen haben, hat die Gemeinde bereits ein Starkregenmanagement erarbeiten lassen.

Hintergrund > Die Urkunde im Lorscher Codex wurde im Jahr 822 verfasst und wird im Staatsarchiv Würzburg aufbewahrt. Die folgende deutsche Übersetzung stammt von Rüdiger Lenz: "Im Namen Gottes schenke ich Irminrat zum Gedenken an die Seelen von Meginher und Hiltrad dem Heiligen [+] Lesen Sie mehr > Die Urkunde im Lorscher Codex wurde im Jahr 822 verfasst und wird im Staatsarchiv Würzburg aufbewahrt. Die folgende deutsche Übersetzung stammt von Rüdiger Lenz: "Im Namen Gottes schenke ich Irminrat zum Gedenken an die Seelen von Meginher und Hiltrad dem Heiligen Nazarus, dessen Leib im Kloster Lorsch ruht, wo der ehrwürdige Abt Adalung die Aufsicht führt. So verfüge ich, dass die[se] Schenkung ewigen Bestand haben soll und von mir freiwillig gemacht wurde, und ich übergebe im oben genannten Gau [Elsenzgau] in der Mark Meckinesheim einen Beifang. Am heutigen Tag übergebe, schenke und übertrage ich im Namen Gottes diesen [Beifang] zum ewigen Nutzen und in der Weise, dass er als Vermögenszuwachs diene, mit Handschlag [rechtswirksam] vollzogen. Geschehen im Kloster Lorsch im Jahre VIIII des Kaisers Ludwig [= Jahr 822]." lew

[-] Weniger anzeigen

Von Goethe bis Napoleon

Am 27. August 1797 durchquerte Johann Wolfgang von Goethe auf der Chaussee von Heidelberg in Richtung Heilbronn das Gebiet der Meckesheimer Zent. Dem Dichterfürsten fiel die Lage Meckesheims an einem mit Wein bebauten Kalksteinhügel auf. Dank des fruchtbaren Bodens hatte Meckesheim sich einen gewissen Wohlstand erarbeitet. Neben der Produktion des Volksgetränks Wein wurde inzwischen auch Bier gebraut und Tabak angebaut. Um 1800 kam es auch in der Region rund um Meckesheim zu Auseinandersetzungen mit den Franzosen. Karl Friedrich von Baden erhielt 1803 die Kurfürstenwürde des alten Deutschen Reiches anstelle des Pfalzgrafen. Meckesheim war fortan badisch. 1805 schloss der Kurfürst einen Beistandspakt mit dem ein Jahr zuvor als Kaiser der Franzosen gekrönten Napoleon. In diese Zeit fällt auch die Geschichte des "Bauernpropheten Hannadel", der 1769 unter dem bürgerlichen Namen Johann Adam Müller in Meckesheim geboren wurde. 1807 begab er sich einer "göttlichen Weisung" folgend zu Fuß nach Preußen zu König Friedrich Wilhelm III., um diesem Napoleons Niederlage zu prophezeien, wenn sich Österreich in einer Allianz mit dem russischen Zaren gegen diesen verbünde. Die Vorhersage bewahrheitete sich. Nach der Niederlage Napoleons 1815 bei Waterloo begann auch in Meckesheim eine Art neue Zeitrechnung: Aus Untertanen wurden Bürger, 1831 wurde die badische Gemeindeordnung eingeführt und 1832 wählten die Meckesheimer mit Johann Adam Wesch ihren ersten Bürgermeister.

Industrielle Revolution im Kleinen

Noch bis weit ins 20. Jahrhundert waren die dörflichen Bedürfnisse in erster Linie landwirtschaftlich geprägt. Neben dem "Ochsen" gab es mit "Lamm", "Hirsch", "Löwe" und "Adler" um 1850 vier weitere Wirtschaften im Ort. Um die Jahrhundertwende mehrten sich jedoch auch in Meckesheim die Anzeichen einer Industrialisierung. Seit 1901 versorgte das Elektrizitätswerk in Bammental die Gemeinde mit Strom. Straßennamen wurden eingeführt und es gab Fernsprechleitungen. Meckesheim erhielt gleich mit dem Bau der Eisenbahn 1862 einen Bahnhof. Es war eine wichtige Voraussetzung für die Ansiedelung von Industrie- und Gewerbebetrieben. Das heutige Meckesheimer Industriegebiet nahm damals seinen Anfang. Firmen wie Kreß, Herbold, Kirsch oder Ditzel haben hier ihren Ursprung, andere wie Sero Pumpsystems folgten später. Der älteste innerörtliche Betrieb war bis 2015 die Brauerei Mall. Im Mall-Bräu-Gasthaus "Brauererausschank" sind aktuell Flüchtlinge aus Krisengebieten untergebracht. Meckesheim ist heute ein weltoffener Industriestandort, der seine Wurzeln in der Landwirtschaft aber nicht vergessen hat.