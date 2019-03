Von Nicolas Lewe

Meckesheim. Mit überwältigender Mehrheit hat der Gemeinderat dem Bauantrag zur Umnutzung der Gemeinschaftsunterkunft im Industriegebiet hin zu einer Nutzung als Boardinghouse, Startup Center sowie Lager- und Bürofläche eine Absage erteilt. Clemens Heck (CDU) brachte die Haltung des Gremiums in drei Worten auf den Punkt: "Wir verspüren Unbehagen." Dieses Gefühl habe seine Fraktion bereits vor drei Jahren gehabt, als es bei der Containeranlage in der Dieselstraße 6 noch um die Nutzung als mobile Gemeinschaftsunterkunft gegangen war. "Wir haben dem damals nicht zugestimmt", betonte Heck. "Und auch jetzt tun wir dies nicht, weil nicht im Detail zu erkennen ist, was überhaupt geplant ist." Jürgen Köttig (MuM) sah das ähnlich: "Es gibt viel Raum für Fantasie." Vieles liege im Argen und deswegen sei es schwer, einem solchen Vorhaben seine Zustimmung zu geben.

Um die ablehnende Haltung der Bürgervertreter zu verstehen, bedarf es eines Rückblicks. Im Februar 2016 befasste sich der Gemeinderat - damals noch unter Bürgermeister Hans-Jürgen Moos - mit der Errichtung von 94 Wohncontainern für bis zu 210 Flüchtlinge auf dem Gelände der Dieselstraße 6 im Industriegebiet. Den Plänen des Antragstellers Andreas Germann zufolge sollten dafür rund 1400 Quadratmeter des 1800 Quadratmeter großen Areals überbaut werden. Dafür bedurfte es allerdings einer Ausnahmeregelung, die der Gemeinderat damals mit elf zu zwei Stimmen bei einer Enthaltung verweigerte. Der Standort Dieselstraße sei für die Unterbringung von Flüchtlingen unpassend und aufgrund seiner abgelegenen Lage nicht förderlich für die Integration.

Doch nun wurde es spannend: Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises beurteilte die Absage des Gemeinderats für die Errichtung der Wohncontainer als rechtswidrig. Laut Paragraf 246 des Baugesetzbuches sei Wohnraum für soziale Zwecke in Industriegebieten ausnahmsweise zulässig. Die Folge: Im Juni 2016 befasste sich der Gemeinderat erneut mit der geplanten Flüchtlingsunterkunft - und blieb bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung bei seinem Nein. Das Baurechtsamt wiederum erteilte trotz dieses Beschlusses die Baugenehmigung und die Gemeinde verzichtete wegen der geringen Erfolgsaussichten auf einen Widerspruch. Die Container wurden aufgestellt, sollten jedoch in der Folge nie bezogen werden. Der Grund: Im Herbst 2016 kippte das Verwaltungsgericht in Mannheim die Baugenehmigung, nachdem zwei benachbarte Gewerbebetriebe - ein Schrotthandel und ein Gerüstbauer - Widerspruch dagegen eingelegt hatten. Der zuständige Rechtsanwalt Ralf Becker formulierte es damals so: "Neben der Schrottsammelstelle ist an gesunde Wohnverhältnisse nicht zu denken." Im November 2016 wurde ein Baustopp bei den Flüchtlingscontainern verhängt.

Vornehmlich, weil es so lange dauerte ein Lärmschutzgutachten einzuholen, passierte dann erst einmal ein Jahr lang nicht viel. Bis zum Februar 2018, als der Fall erneut vor dem Verwaltungsgericht landete, dieses Mal in Karlsruhe. Das Urteil: Die Container dürfen bleiben, unterliegen in der Nutzung aber bestimmten Auflagen. Die Zimmer zum Schrottplatz hin dürfen nicht bewohnt werden, eine Nutzung beispielsweise für Lagerräume sei aber erlaubt. Davon abgesehen hätten die übrigen Räume laut des Karlsruher Urteils nun auch als Flüchtlingsunterkunft genutzt werden können - doch inzwischen hatte das Landratsamt kein Interesse mehr.

Im Gespräch mit der RNZ hatte Investor Andreas Germann, der nach Angaben seines Medienberaters Hans-Jürgen Moos einen niedrigen siebenstelligen Betrag in das Projekt gesteckt hat, bereits im April 2018 seine Pläne für die Umnutzung der Container angedeutet. Doch diese stießen jetzt im Gemeinderat nicht nur auf "Unbehagen", sondern auch auf Unverständnis. Hinter dem Begriff Boardinghouse verstecke sich Hauptamtsleiter Uwe Schwarz zufolge ein geplanter Beherbergungsbetrieb mit 18 Zimmern, was jedoch aus Gründen der fehlenden Gebietsverträglichkeit im Industriegebiet nicht zulässig sei.

Für die geplanten Büroräume sowie das nicht näher deklarierte Startup Center gelte wiederum, dass diese Nutzung nur zulässig sei, wenn diese einem im Gebiet ansässigen Gewerbebetrieb diene. Schwarz verwies auf den Paragrafen 9 der Baunutzungsordnung. Einzig bei den geplanten Lagerflächen sei davon auszugehen, dass diese genehmigungsfähig sind, was ja auch dem Karlsruher Urteil entspräche. Eine Zustimmung vom Gemeinderat gab es trotzdem nicht.