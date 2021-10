Sowohl am oberen Eingang in den Sonnenrain als auch bei der Zufahrt von unten herauf, wurden Umleitungsschilder aufgestellt. Diese führten jedoch zunächst in die Irre. Foto: Alex

Von Nicolas Lewe

Meckesheim. Die Straße "Am Sonnenrain" hat in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats nicht zum ersten Mal für Diskussionen gesorgt. Doch während es zuletzt um Befürchtungen bezüglich eines erhöhten Verkehrsaufkommens im Zuge der Neugebiets-Erschließung ging, stand nun eine private Baumaßnahme im Fokus. Gleich mehrere der anwesenden Besucher beschwerten sich im Rahmen des Tagesordnungspunkts "Bürgerfragen" über die Baustelle für einen Neubau im unteren Abschnitt des ohnehin baulich schon sehr engen Sonnenrains.

Der Tenor der Bürger lautete: "Am Sonnenrain ist die Welt nicht mehr in Ordnung." Udo Gutruf, einer der betroffenen Anwohner, beschrieb im Anschluss an die Gemeinderatssitzung gegenüber der RNZ die Situation wie folgt: "Ganz plötzlich und ohne Ankündigung" war die Zufahrtsstraße zum Sonnenrain gesperrt." Für Verwirrung und Ärger bei den Verkehrsteilnehmern habe der Umstand gesorgt, dass die Umleitungsschilder irgendwo in die Felder hinter dem Spechbacher Weg führten. Von Seiten der Gemeindeverwaltung hätte man sich eine bessere öffentliche Kommunikation gewünscht, wurde im Gemeinderat kritisiert.

Dies wiederum konnte und wollte Bürgermeister Maik Brandt so nicht stehen lassen. Er erklärte, die Verwaltung sei selbst "überrascht" worden. Es handele sich um keine Baustelle der Gemeinde: "Wir können nur informieren, wenn wir informiert werden." Vom Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises hätten zunächst nur sehr spärliche Informationen vorgelegen. Inzwischen wisse man aber, dass es seitens der Straßenverkehrsbehörde eine Genehmigung für den Bauherrn gebe, die Straße am Sonnenrain bis einschließlich 30. November im Bereich der Baustelle voll zu sperren. Ihm sei bewusst, so Brandt, dass es sich um ein für die Meckesheimer "emotionales Thema" handelt. Der Bauherr habe es sich durch sein Vorgehen mit vielen Betroffenen ein Stück weit "verscherzt".

RNZ-Leser Gutruf bezeichnet die Zufahrt zum Sonnenrain als "ständiges Ärgernis". Die Straße sei "einmal offen, einmal gesperrt, dann nicht gesperrt aber es stehen Bagger und Lkws dort". Man müsse ständig irgendwo rückwärts den Berg rauf- und runterfahren. Und seit Kurzem stehe nun auch noch ein Kran über die ganze Straße. "Es kommt gerade noch ein Fußgänger durch. Rollstuhl, Rollator oder Kinderwagen nicht", moniert Gutruf. Und wie eine Bürgerin in der Sitzung des Gemeinderats betonte: "Es gibt viele Kinder am Sonnenrain."

Er, so Gutruf, habe folgende Erfahrung gemacht: "Anfragen beim Rathaus, warum und wie lange diese Sperrung noch dauert, werden erstmal an das Landratsamt verwiesen und von dort wieder zurück an die Gemeinde, da der Sonnenrain ja logischerweise eine Ortsstraße ist. Keiner kann offensichtlich sagen, wie lange dieser Zustand andauern wird." Doch wie Rathauschef Brandt versicherte, ist Letzteres so nicht korrekt. Die Gemeinde habe "das größte Interesse daran, dass die Sperrung schnell wegkommt". Die Fristsetzung des Landratsamtes sei klar und ihre Einhaltung werde von Seiten der Gemeinde auch genauestens überprüft: "Am 30. November ist Schluss!"

Auf die skeptische Nachfrage von Matthias Grasse (M2), ob der Bauherr mit seinem Neubau bis dahin so weit fortgeschritten sei, bemerkte der Bürgermeister sinngemäß, dass dies nicht das Problem der Gemeinde Meckesheim sei. Auch, dass die Straße anfangs gesperrt war, obwohl noch gar keine Notwendigkeit dafür ersichtlich war, habe die Verwaltung beim Landratsamt beanstandet. Zwischenzeitlich sei deswegen wieder offen gewesen, doch so lange der Kran stehe, sei eine Zufahrt des Sonnenrains nur bis zur Baustelle möglich.