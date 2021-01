Meckesheim. (jubu/rl) Zu einem Unfall kam es auf der Eschelbronner Straße am Ortsausgang in Richtung Eschelbronn am Montagnachmittag. Ersten Informationen zufolge stießen hier zwei Fahrzeuge zusammen. Die Rettungskräfte sind im Einsatz, die Straße wurde nach dem Unfall gesperrt.