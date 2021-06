Von Agnieszka Dorn

Meckesheim-Mönchzell. 30 Liter Wasser hatte Kosmetikerin Bianca Laschinger noch am Montagabend in Kanister gefüllt. "Wir musste ja vorsorgen", sagte sie, denn im Meckesheimer Ortsteil Mönchzell wurde am Dienstag das Wasser für sieben Stunden – von 8 bis 15 Uhr – abgestellt. Hintergrund waren die Erschließungsarbeiten des Baugebiets "Hummelberg II". Die Gemeinde hatte im Vorfeld rechtzeitig darüber informiert und über die unterbrochene Wasserzufuhr eine Information in alle Briefkästen im Ort verteilt. Die RNZ hat sich im Ort umgehört, wie die Gewerbetreibenden mit der Situation zurechtkamen.

Für sie sei die lange Unterbrechung schon mit Einschränkungen verbunden, erzählte Bianca Laschinger, die "Am Hummelberg" ein Kosmetikstudio betreibt – wenngleich man darüber gut informiert gewesen sei. Sie brauche für fast alle Behandlungen Wasser – etwa für eine Gesichtsbehandlung oder ein Fußbad. Daher sei die lange Unterbrechung etwas ungünstig. Betroffen davon sei auch die Nutzung der Sanitäranlagen für die Kunden und natürlich auch im privaten Bereich. "Aber der Tag geht auch vorbei", sah sie es relativ entspannt.

Martina Künzer von der Metzgerei Künzer und Simone Epp vom Blumengeschäft Floristik Epp (Foto) waren auf den Wasserstopp vorbereitet. Fotos: A. Dorn

Ähnlich bewertete es Heike Bieser vom gleichnamigen Kosmetikstudio einige Straßen weiter. Zwar lobte sie die gute Information der Gemeinde, fragte sich aber, warum die Wasserunterbrechung nicht hätte nachts passieren können.

Schlimmer als die Unterbrechung der Wasserzufuhr wäre ein stundenlanger Stromausfall, betonte Simone Epp, die seit 2006 ein Geschäft für Gartenpflege und Floristik in der Hauptstraße betreibt. An das Geschäft ist eine kleine Postfiliale gekoppelt, für die ein Stromausfall weitaus schlimmer gewesen wäre. Das Geschäft bekommt immer dienstags, donnerstags und samstags frische Blumen, die natürlich mit Wasser versorgt werden müssen. Am Tag zuvor hatte Simone Epp genügend Wasser für die am Folgetag gelieferten Blumen in Vasen gefüllt – übrigens auch 30 Liter. Privat habe sie von der Wasserzufuhrunterbrechung nichts mitbekommen, denn sie sei um 6.30 Uhr aus dem Haus gegangen und da habe alles noch funktioniert.

Am Morgen habe er sich noch einen Kaffee gemacht und ihn genossen, erzählte Hasso Erles, der ebenfalls "Am Hummelberg" eine Kfz-Werkstatt hat. Die sieben Stunden Wasserpause hätten seine Werkstatt nicht betroffen – höchstens die Sanitäranlagen und das Wasser zum Händewaschen. Mittags würden alle in Meckesheim essen gehen und danach könnte das Wasser wieder fließen, meinte er entspannt.

Währenddessen lief bei der Metzgerei Künzer an der Hauptstraße fast alles wie gewohnt – aber nur fast. "Die Wurst- und Fleischproduktion konnten wir heute nicht machen", berichtet Martina Künzer, die Ehefrau des Inhabers. Unter anderem Fleischsalate und Wiener Würstchen seien bereits am Montagabend vorbereitet worden. Die Unterbrechung sei zwar lange, aber insofern sie nur einen Tag andauere, sei das ohne größere Schwierigkeiten zu stemmen, so Künzer. Auch hier hatte man für genügend Wasser zum Händewaschen und für die Sanitäranlagen bereitgestellt.

Ein Kunde, der die Metzgerei betrat, hatte von der Abstellung nichts mitbekommen. Er sei ziemlich früh aus dem Haus zum Arbeiten gegangen, erzählte er.