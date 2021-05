Auch für Laien gut zu erkennen ist die Tigermücke an ihren Streifen. Foto: dpa

Von Nicolas Lewe

Meckesheim. Die Tigermücken-Bekämpfer sind zurück in Meckesheim. Das bestätigte der zuständige wissenschaftliche Direktor Norbert Becker von der Firma Icybac mit Sitz in Speyer jetzt auf RNZ-Nachfrage. Das Unternehmen war als Teil der kommunalen Aktionsgemeinschaft zur biologischen Stechmückenbekämpfung (Kabs) wie berichtet bereits im Herbst vergangenen Jahres in der Elsenztalgemeinde unterwegs.

Hintergrund > Die Tigermücke stammt aus Asien und ist heute unter anderem in Italien, Frankreich und der Schweiz verbreitet. Von dort wird sie unbemerkt mit dem Auto oder dem Güterverkehr transportiert. Zu erkennen ist die etwa sechs Millimeter große Mücke an ihrer [+] Lesen Sie mehr > Die Tigermücke stammt aus Asien und ist heute unter anderem in Italien, Frankreich und der Schweiz verbreitet. Von dort wird sie unbemerkt mit dem Auto oder dem Güterverkehr transportiert. Zu erkennen ist die etwa sechs Millimeter große Mücke an ihrer charakteristischen und namensgebenden Schwarz-Weiß-Färbung: fünf weiße Streifen an den Hinterbeinen, das Ende der Hinterbeine ist weiß, hinzu kommt ein weißer Längsstreifen am vorderen Rücken. Ihre Brutstätten hat die Tigermücke in Wasseransammlungen, beispielsweise in Regentonnen, Gießkannen, Untersetzern von Blumentöpfen, Schirmständern, verstopften Regenrinnen oder Autoreifen. Bei Gießkannen oder Töpfen, die über längere Zeit ungenutzt im Freien stehen, wird empfohlen, diese umzudrehen, sodass sich darin kein Regenwasser sammeln kann. Bei Regentonnen hilft ein festschließender Deckel oder ein Moskitonetz. Sollten bereits Tigermückenlarven zu sehen sein, können diese mit dem Wirkstoff Bacillus thuringiensis israelensis (Bti) effektiv vernichtet werden. Das biologische Mittel tötet die Larven, ist für Menschen, andere Tiere und Pflanzen aber unschädlich. Das Wasser kann weiter zum Gießen genommen werden. Eine Bti-Tablette reicht für die Behandlung von 50 Litern Wasser. (lew)

Bekämpft wird die Tigermücke (siehe Hintergrund) deshalb, weil sie unter Umständen tropische Krankheitserreger wie Dengue-, Chikungunya- und Zika-Viren übertragen kann – auch, wenn die Gefahr dafür in Deutschland momentan noch sehr gering ist, diese aber mit zunehmend heißeren Sommern zunimmt.

Die Icybac-Mitarbeiterinnen Monika Sotomayor und Daniela Wöhler sind seit rund zwei Wochen in Meckesheim in Sachen Tigermücken-Prävention von Haus zu Haus unterwegs. Sie haben bereits über 200 Flyer verteilt, um die geplanten Maßnahmen zur Eindämmung der Tigermücken-Ausbreitung anzukündigen. Nach der Erstinformation erfolgt die Kontrolle und dann – wenn nötig – die Bekämpfung. "Unsere Aufgabe besteht darin, potenzielle Brutstätten wie Regentonnen und andere Gefäße aufzuspüren", berichtet Monika Sotomayor gegenüber der RNZ.

Monika Sotomayor. Foto: privat

Jedoch spiele auch die Aufklärung und Beratung eine große Rolle: "Manchmal müssen wir gar Überzeugungsarbeit leisten." Noch bis Ende September sind die beiden in ihrer Mission der Tigermücken-Bekämpfung in Meckesheim. Es seien "mehrere Bekämpfungs-Zyklen notwendig, um sicher eine weitere Ausbreitung der Plagegeister zu verhindern."

Daniela Wöhler. Foto: privat

Die erste Meldung über eine Tigermücken-Sichtung war am 16. September 2020 aus der Straße Alte Gärtnerei erfolgt. Laut Aussage der Anwohner bestand die Stechbelästigung zu diesem Zeitpunkt schon seit ein bis zwei Wochen. Die Experten der Tigermücken-Bekämpfung rückten daraufhin aus und grenzten ein Verbreitungsgebiet südlich des Bahnhofs ein, das die Straßen Alte Gärtnerei, Schatthäuser Straße, Bahnhofstraße, Alter Badweg, Industriestraße, Zeppelinstraße sowie August-Kirsch-Straße umfasst und an der Schillerstraße beziehungsweise dem Mülbenweg endet.

Auf insgesamt 46 Grundstücken in und außerhalb dieses Bereiches wurden im September und Oktober 2020 knapp 300 potenzielle Brutstätten behandelt. Die Haushalte, an denen niemand persönlich erreicht werden konnte, erhielten "Bti-Tabletten", um eigenständig die Behandlung möglicher Brutstätten durchzuführen. "Bti" steht für Bacillus thuringiensis israelensis – ein bodenlebender Bacillus, aus dem der Wirkstoff gegen die Tigermücken gewonnen wird.

Eine erste Vermutung, die Tigermücken könnten über die S-Bahn eingeschleppt worden sein, bestätigte sich nicht, da nach dem ersten Fund in der Straße Alte Gärtnerei alle weiteren Funde weiter südlich auftraten. Deshalb wurde das Bekämpfungsgebiet für 2021 im Süden bis zur Oberhofstraße sowie im Westen bis Langheckenweg und Hebelstraße ausgeweitet. Alle Anwohner erhalten Infobroschüren zur Tigermücke.

Besonders gerne verbreiten sich die Insekten über länger stehende Wasseransammlungen wie Regenfässer oder Vogeltränken, in denen kein regelmäßiger, sprich mindestens dreitägiger Wasseraustausch stattfindet. Gartenteiche hingegen sind keine Brutstätten für Tigermücken, da dort keine Eier abgelegt werden und viele Fressfeinde vorhanden sind.