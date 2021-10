Meckesheim. (lew) Wenn SPD-Gemeinderat Hans-Jürgen Moos aus Gründen der Befangenheit den Ratstisch verlässt, hat das in aller Regel den Grund, dass im folgenden Tagesordnungspunkt über seinen Privatgrund im Mühlweg gesprochen wird. In den vergangenen Jahren war dies bereits mehrfach der Fall, da Antragsteller Moos der Verwaltung diverse Umbaupläne für seine Mühle präsentierte. In der jüngsten Sitzung ging es um die Umplanung des bereits im März unter Vorbehalt genehmigten Aufzuganbaus sowie um den ebenfalls mit Auflagen verbundenen Balkon- beziehungsweise Terrassenbau. Bei Letzterem hatte der Gemeinderat wie berichtet gefordert, dass dieser um 55 Quadratmeter verkleinert wird.

Wie nun zu erfahren war, hat der Bauherr inzwischen eine geänderte Planung vorgelegt, bei welcher die Höhe des Aufzuganbaus am östlichen Teil des Gebäudes an die Höhe des Wohnhauses angepasst wurde. Waren es im ursprünglichen Bauantrag 16,80 Meter, sind es jetzt noch 13,35 Meter. Allerdings ändert sich dadurch die Dachform des Aufzugs, der Gunter Dörzbach (CDU) die Optik einer "Aussichtsplattform" attestierte. Jürgen Köttig (MuM) hätte sich ebenfalls "ästhetisch einen anderen Abschluss" gewünscht, Steffen Nahler (M2) sprach von einem Satteldach als Alternative. Alle waren sich jedoch einig, dass der Aufzuganbau mit den vorgenommenen Anpassungen genehmigt werden kann.

Anders sah es beim Thema Terrassenanbau aus. Hier war Bauherr Moos nicht bereit, seine Ursprungspläne wie vom Gemeinderat im März gewünscht anzupassen. Der Bauherr habe den Gemeinderat gebeten, einen Beschluss über die ursprüngliche Planung zu fassen, da die Terrassen-Elemente die Topografie bis zur historischen Gebäudemauer der an dieser Stelle ursprünglich befindlichen Werkstatt überwinden soll.

Da laut einer im Jahr 2013 beschlossenen Abrundungs- und Klarstellungssatzung in diesem rückwärtigen Bereich allerdings nur ein Seniorenpflegezentrum zulässig ist, konnte sich der Gemeinderat mehrheitlich nicht damit anfreunden, hier eine Genehmigung zu erteilen, bei der die Terrasse den Satzungsbereich um 55 Quadratmeter überragt.

"Solange die Abrundungssatzung besteht, kann die Terrasse nicht realisiert werden", befand Köttig. Und Bürgermeister Maik Brandt ergänzte: "Als Verwaltung sind wir vollkommen emotionslos, wir müssen uns nach geltendem Gesetz richten." Nahler hingegen erklärte, er sehe es "nicht als Riesenproblem, die Terrasse zu bauen". Schließlich sei es ein sehr großes Grundstück und es störe niemanden. Das Resultat: Mit acht zu sechs Stimmen blieb der Gemeinderat dabei, sein Einvernehmen für den Terrassenbau nur zu erteilen, wenn die Satzungsbedingungen eingehalten werden. Hier ist nun wieder Hans-Jürgen Moos am Zug.