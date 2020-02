Von Inge Hanselmann

Meckesheim. Eine Verabschiedung und einen Amtsantritt hat es beim Polizeiposten gegeben: Der bisherige Leiter Martin Hauser geht als Bezirksdienstleiter ins Revier nach Sinsheim; neuer Leiter des Postens in Meckesheim wird Klaus Widmaier, beide tragen den Dienstgrad "Polizeihauptkommissar".

Anlässlich dieses Wechsels waren der leitende Polizeidirektor vom Präsidium Mannheim und mehrere Polizeikollegen, die Landtagsabgeordneten Albrecht Schütte (CDU) und Hermino Katzenstein (Grüne) ebenso zu einer kleinen Feierstunde gekommen wie die Bürgermeister der vom Posten betreuten Gemeinden Bammental, Gaiberg, Mauer, Meckesheim, Lobbach und Spechbach. Schwungvoll umrahmte Musikschüler Elias Friebe die Veranstaltung im VIP-Raum der Auwiesenhalle.

Als Standort-Bürgermeister dankte Maik Brandt dem scheidenden Postenleiter Hauser für dessen geleistete Arbeit. Es sei auch ihm zu verdanken, dass es sich in Meckesheim und den Umlandgemeinden besonders gut leben lasse, sagte Brandt. Den neuen Leiter Widmaier hieß er an seinem künftigen Wirkungsort willkommen – nicht ohne augenzwinkernd auf die "rebellischen Einwohner" der Elsenztalgemeinde hinzuweisen, in der er nun die Verantwortung für polizeiliche Einsätze und Maßnahmen trage.

"Der Polizeiberuf ist ein Erfahrungsberuf und nichts geht über Personen- und Ortskenntnis", begann Polizeidirektor Dieter Hoffert seine Rede. Nach 21 Jahren verlasse Hauser die besondere Schlüsselfunktion vor Ort, nachdem dieser sich erfolgreich als Leiter des Ermittlungsdienstes in Sinsheim beworben habe.

Hauser ist 1986 in die Polizei eingetreten und wurde im Streifendienst des Reviers Heidelberg-Mitte eingesetzt. Nach dem Studium an der Hochschule wurde er im Jahr 1994 Dienstgruppenleiter im Revier Neckargemünd und ab 1999 Postenleiter in Meckesheim.

Hoffert lobte den scheidenden Leiter als "Generalist" mit einem besonderen Geschick für Fälle, die psychologisches Feingefühl erforderten. Langweilig werde es bei den täglichen, abwechslungsreichen Herausforderungen nie, sagte er. Der Posten sei immerhin für rund 20.000 Einwohner in sechs selbstständigen Gemeinden auf etwa 6000 Hektar Fläche zuständig.

Diese Aufgabe übernimmt nun Klaus Widmaier, der sich im Ausschreibungsverfahren für diese Stelle durchgesetzt hatte. Der Polizeidirektor stellte den Werdegang des neuen, 52-jährigen Postenleiters vor: 1985 begann er seine Ausbildung in Lahr, er kam 1989 zum Einsatzzug der Polizeidirektion Heidelberg und leistete von 1991 bis 1995 Streifendienst im Revier Heidelberg-Mitte.

Nach der Staatsprüfung zum Diplom-Verwaltungswirt arbeitete er von 1995 bis 2015 als Dienstgruppenleiter im Revier Wiesloch und leitete danach den Polizeiposten Mühlhausen. Seine vorbildliche Dienstauffassung, sein kollegialer Umgang und sein angenehmer Kontakt zur Bürgerschaft werde er in seinem neuen Wirkungsbereich wieder unter Beweis stellen, war sich Hoffert sicher.

Die aktuelle Dienstpostenbewertung werfe ihre Schatten voraus, bemerkte die Personalratsvorsitzende Christiane Schäfer. Postenwechsel geschehen aus Karrieregründen, sagte sie. Und sie freute sich, dass in Zusammenarbeit mit der Personalvertretung eine gute Lösung gefunden worden sei.

In seinen Abschiedsworten blickte Hauser auf seine Zeit als Postenführer zurück: Von Mordermittlung bis Verkehrsregelung reichte die Bandbreite seiner Aufgaben – und immer sei er sowohl Vorgesetzter gewesen als auch sein eigener Mitarbeiter und "Facility-Manager" – also zuständig für die Verwaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes.

Vor 20 Jahren habe der Posten noch nicht einmal über ein Kopiergerät verfügt, erzählte Hauser. Nach der Zusammenlegung der Posten in Bammental und Meckesheim habe Hauseigentümer und Vermieter Hans Dellinger die Dienststelle großzügig umgebaut. Nun übergebe er "super Arbeitsbedingungen und eine tolle Mannschaft" an seinen Nachfolger.

"Ich bin der Neue, und man wird mich jetzt öfters hier sehen", stellte sich Widmaier vor. Er habe sich auf diese Stelle in der Nähe seines Heimatorts Eschelbronn beworben. Als Postenleiter will er gute, direkte Kontakte zu allen Kommunen halten, ein kollegiales Verhältnis zu seinen Mitarbeitern pflegen und Ansprechpartner für die Einwohner sein.