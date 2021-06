Von Nicolas Lewe

Meckesheim. Der Bebauungsplan "Vorderer Blösenberg" in Meckesheim östlich der Straßen Blösenbergweg und Am Sonnenrain hat eine lange Historie. Bereits im Januar 2011 wurde der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan gefasst. Nun, über zehn Jahre später, scheint eine baldige Bebauung am Fuße des 210 Meter hohen Blösenbergs in greifbare Nähe zu rücken.

In seiner jüngsten Sitzung gab der Gemeinderat einstimmig grünes Licht für den Entwurf des Architekturbüros Sternemann und Glup aus Sinsheim. In einem nächsten Schritt sollen jetzt die sogenannten Träger öffentlicher Belange angehört werden. Hierzu zählen unter anderem das Amt für Landwirtschaft und Naturschutz sowie das Straßenverkehrsamt. Erst nachdem die Behörden Gelegenheit für ihre Einwände hatten, darf der Gemeinderat den Bebauungsplan endgültig beschließen. Das machte Dietmar Glup jetzt noch einmal deutlich. Er erinnerte daran, dass sich die Träger öffentlicher Belange 2011 und 2014 sogar schon zweimal hatten äußern dürfen.

Es sei eine "Vielzahl an Varianten" diskutiert worden, seit 2015 befinde sich das Bebauungsplan-Verfahren in der "Warteschleife", auch da im Juli jenes Jahres der Gemeinderat beschlossen habe, dass zunächst eine Anbindung mittels Kreisverkehr in der Eschelbronner Straße erfolgen müsse. Dieser soll, so lautete der Plan, sowohl das Baugebiet "Rainbrunnen" als auch das künftige Neubaugebiet "Vorderer Blösenberg" erschließen. Mehrere Anwohner der Straße Am Sonnenrain äußerten in der jüngsten Gemeinderatssitzung allerdings ihren Unmut über diese Pläne (siehe Artikel unten rechts). Die Kritik: Der Verkehr sei jetzt schon massiv und werde nach Fertigstellung des Kreisverkehrs in der Eschelbronner Straße noch zunehmen.

Doch zurück zum Neubaugebiet: Diesen umfasst Architekt Dietmar Glup zufolge rund 1,91 Hektar, von denen etwa 1,53 Hektar für die Wohnbebauung geplant sind, der Rest sei Verkehrsfläche. Im Durchschnitt seien die Grundstücke laut Entwurf 450 Quadratmeter groß. "Geringfügig modifiziert" worden sei der Entwurf, indem man eine private Grünfläche mitaufgenommen habe. Bei der Bebauung habe man sich im Gremium dazu entschlossen, auch "moderne Dachbauten" wie einseitige Pultdächer oder Flachdächer zuzulassen.

Pro Grundstück sollen, so Glup, maximal zwei Wohneinheiten erlaubt sein. Ein Pflanzgebot schreibt vor, dass "je 250 Quadratmeter Grundstücksfläche ein standortgerechter Hochstamm oder ein hochstämmiger Streuobstbaum sowie je 25 Quadratmeter Grundstücksfläche ein einheimischer, standortgerechter Strauch" zu pflanzen sind. Die artenschutzrechtliche Untersuchung mit Stand von 2011 muss aktualisiert werden.

Jürgen Köttig (MuM) betonte, er sei froh darüber, dass man nach zehn Jahren "scheinbar zum Ende komme und wir das Baugebiet erschließen". Auf die Frage hin, wer die Umsetzung des Pflanzgebots überprüfe, musste Dietmar Glup allerdings einräumen, "dass hierfür die Kontrollmechanismen fehlen". Bürgermeister Maik Brandt warf ein, dass der Landkreis auf Hinweise die Umsetzung sehr wohl kontrolliere.

In Anbetracht des Anwohnerprotests gegen die Erschließung via Kreisverkehr betonte Matthias Grasse (M2): "Ich bin mir sicher, dass durch den Kreisel eine Entlastung des Verkehrs entsteht." Als Mitglied der Feuerwehr könne er allerdings über die Parksituation "nur den Kopf schütteln". Hier herrsche insbesondere im Bereich des Steilstücks Verbesserungsbedarf. Den Aspekt der Entlastung sah auch Hans-Jürgen Moos (SPD), während Gunter Dörzbach (CDU) argumentierte, das Projekt Kreisverkehr sei planerisch und finanziell viel zu weit fortgeschritten, um jetzt noch einen Rückzieher zu machen.