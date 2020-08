Die Arbeiten am neuen Pumpwerk Meckesheimer Höfe schreiten stetig voran: Der Tiefbau ist so gut wie abgeschlossen. Foto: Alex

Von Nicolas Lewe

Meckesheim. Nicht auf Pump, sondern vielmehr fürs Pumpen, genauer gesagt für den Neubau des Pumpwerks Meckesheimer Höfe hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung Investitionen in Höhe von rund 192.000 Euro beschlossen. Konkret ging es dabei zum einen um die Vergabe der Rohrinstallationsarbeiten, die noch in der ersten Augustwoche beginnen sollen. Hierfür erhielt der günstigste Bieter, die Firma Kuhn aus Höpfingen, den Zuschlag. Wie Bauamtsleiter Andreas Fritz erklärte, ist dafür mit knapp 93.000 Euro zu rechnen. Die Kostenschätzung des zuständigen Ingenieurbüros Martin-Schnese aus Reichartshausen lag bei rund 84.500 Euro. Das Geld, das man bei den Rohren "verloren" habe, könne man aber bei den Elektroarbeiten wieder reinholen, freute sich Fritz. Bei dieser zweiten Auftragsvergabe habe die Kostenkalkulation des Ingenieurbüros nämlich bei knapp 110.000 Euro gelegen. Das günstigste und auch einzige Gebot liege aber bei nur rund 99.000 Euro.

Dass es sich bei dem Unternehmen, welches die Elektroarbeiten durchführen soll, ebenfalls um die Höpfinger Firma Kuhn handelt, sorgte für Fragen der Gemeinderäte. "War das so gewollt?", erkundigte sich Gunter Dörzbach (CDU) auch mit Hinblick auf den Fakt, dass das nahe Walldürn gelegene Höpfingen nicht gerade um die Ecke sei. Bauamtsleiter Fritz erstickte allerdings etwaige Zweifel an den Auftragsvergaben im Keim: "Wir arbeiten seit 30 Jahren mit der Firma Kuhn zusammen."

"Ist das so zulässig?", hakte Michael Emmerling (M2) dennoch nach, ob man nicht doch noch andere Firmen in die Überlegungen hätte mit einbeziehen müssen. Sowohl Bauamtsleiter Fritz als auch Bürgermeister Maik Brandt sahen hier indes "gewichtige Gründe" für die Vergabe an eine Firma, die dann auch einstimmig beschlossen wurde.

Zum Fortschritt der Tiefbauarbeiten bemerkte Brandt auf RNZ-Nachfrage: "Wir liegen im Zeitplan und sind mit dem Verlauf der Arbeiten sehr zufrieden." Alle Leitungen seien bereits fertig vorgestreckt. Sobald die Installationen im Pumpwerk betriebsbereit seien, sollen dem Rathauschef zufolge noch die punktuellen Leitungs-Zusammenschlüsse erfolgen. Anschließend erfolge dann die Fertigstellung der Asphaltoberfläche.

Nicole Fabian (MuM) brachte ihre Befürchtung zum Ausdruck, dass das neue Pumpwerk ein Anziehungspunkt für Graffiti-Sprayer werden könnte. Sie erinnerte an "Floki", der im Sommer 2016 sein Unwesen in der Elsenztalgemeinde getrieben hatte. Damals waren an rund 40 Gebäuden in Meckesheim teils wenig kreative Schriftzüge mit Texten wie "welch schöne Fläche" aufgetaucht. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf über 50.000 Euro. Das Anliegen der MuM-Gemeinderätin war es, möglichen "Floki"-Nachahmern eigeninitiativ vorwegzukommen, indem man einen professionellen Graffiti-Künstler mit der Verschönerung des Pumpwerks beauftragt. Hierfür habe sie bereits einen Künstler in Zuzenhausen ausfindig gemacht.

Bauamtsleiter und Bürgermeister bezeichneten den Vorschlag als "charmant", bedauerten aber eine Absage erteilen zu müssen. Fritz: "Wir sollen eine Holzverschalung vornehmen." Hierbei handele es sich um eine Auflage der Unteren Naturschutzbehörde. Der Einwand von Hans-Jürgen Moos (SPD), Holz könne der Graffiti-Künstler doch wohl auch besprühen, wurde nicht weiter erörtert.