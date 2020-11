Erweiterung des Tonabbaus in Lobenfeld? In Meckesheim fürchtet man die Folgen. Foto: Alex

Meckesheim. (lew) Die geplante Erweiterung der Tongrube im benachbarten Lobenfeld hat wie berichtet in der Meckesheimer Bevölkerung für einigen Unmut gesorgt. Mit der Abbauexpansion der Firma Wienerberger würden sich die Lkw-Fahrten durch die Ortsmitte der Elsenztalgemeinde weiter erhöhen. Ziel der Fahrten ist das Ziegelwerk in Malsch. Insbesondere den direkten Anwohnern schmecken diese Aussichten überhaupt nicht.

Eine Bürgeraktion, die im Ort viel Beachtung findet, hat sich deshalb die Lärmreduzierung in Meckesheim und Mönchzell auf die Fahnen geschrieben. "Meckesheim muss sich gegen gesundheitsgefährdenden Lärm durch Lkw-Verkehr und nicht notwendige Eingriffe in die Ökologie wehren", so der Appell der Bürgeraktion. Um dem "unerträglichen Transportverkehr Einhalt zu gebieten", haben die Mitglieder der Bürgerbewegung rund um deren Initiatoren Bernd Ellwanger, Hans-Jürgen Moos, Heinz Maurer und Sibylle Welz jetzt zu einer Unterschriftenaktion aufgerufen. Noch bis in den Dezember hinein sind die Unterschriftenlisten in mehreren Geschäften ausgelegt. Auf Nachfrage nennt Ellwanger sieben Orte: In Meckesheim Juttas Frisierstübchen, die Bäckerei Dussinger, die St. Martin Apotheke, die Postfiliale Schneider, das Blumengeschäft Klingmann sowie in Mönchzell die Metzgerei Künzer und das Blumengeschäft Epp. Dass man einen Fokus auf den Hauptort lege, liege daran, dass es in Mönchzell mit H.O.T eine weitere Initiative gegen die Verlängerung des Ton-Abbaus in Lobenfeld bis Ende 2044 gibt. Die Initialen H.O.T stehen für die drei Mönchzeller Straßen Hauptstraße, Im Oberbrühl und Im Tal.

Zusätzlich zu den Listen, die in den Geschäften ausgelegt sind, seien laut Ellwanger "ein paar Leute von Haustür zur Haustür unterwegs". Natürlich werde dabei strikt auf die Einhaltung der Corona-Vorgaben geachtet. Die Rückmeldungen sind ihm zufolge durchweg positiv. "In unserer Straße hat jeder unterschrieben", freut sich der Mitinitiator. Ellwanger wohnt in der Luisenstraße, die vom Lkw-Durchgangsverkehr besonders betroffen ist. Doch auch auf den ausgelegten Listen hätten "schon etliche unterschrieben".

Im Dezember sollen die Unterschriftenlisten eingesammelt und an Bürgermeister Maik Brandt übergeben werden. "Wahrscheinlich ist dies auf lange Sicht die einmalige Gelegenheit, im Rahmen des Genehmigungsverfahrens etwas zu erreichen", meint Ellwanger. Er ruft die Bürger dazu auf, "sich in großer Zahl zu beteiligen".