Von Nicolas Lewe

Meckesheim. Eltern, die ihre Kinder in einem der Kindergärten in Meckesheim angemeldet haben, können aufatmen. Einstimmig hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, für Eltern, deren Kinder keinen Anspruch auf eine Notbetreuung haben, den Kindergartenbeitrag "so lange auszusetzen, bis die Kinder wieder betreut werden können". Konkret ging es dabei zunächst um die Monate April und Mai. Das Abrechnungsmodell sieht außerdem vor, dass Kinder, die eine Notbetreuung erhalten haben, für den April als beitragsfrei gerechnet werden.

Der Konzeptentwurf für das nun beschlossene Meckesheimer Modell wurde laut Hauptamtsleiter Uwe Schwarz bei einem Runden Tisch gemeinsam mit Vertretern der evangelischen und katholischen Verrechnungsstellen erarbeitet. Für alle Kinder, die im Mai eine Betreuung erhalten haben, gelte: "Wird ein Kind weniger als drei Tage die Woche betreut, wird der halbe Beitrag erhoben."

Ab drei Tagen werde dann der volle Beitrag berechnet. Hierfür dürften die Eltern im Umkehrschluss aber auch die volle Betreuung erwarten. Für den heute zu Ende gehenden Juni soll dann übrigens, wie der Beschlussvorlage der Verwaltung zu entnehmen war, wieder der volle Beitrag für alle betreuten Kinder eingezogen werden. Eltern, deren Kinder auch im Juni zu Hause bleiben mussten, sind davon vorerst ausgenommen.

"Die Notbetreuung wurde sehr gut angenommen", betonte Bürgermeister Maik Brandt. Bei dem Modell zum Gebührenerlass für all diejenigen, die die Notbetreuung nicht in Anspruch nehmen konnten oder wollten, folge Meckesheim einer gemeinsamen Empfehlung von Gemeindetag, Städtetag und den Trägern der katholischen und evangelischen Kirche. In Anbetracht der Tatsache, dass seit dem gestrigen Montag laut Landesverordnung wieder ein "Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen" möglich ist, bemerkte Hauptamtsleiter Schwarz, die Kinder könnten jetzt wieder "unter Volllast" betreut werden. Sprich: Für jedes Meckesheimer Kind soll es eine vollumfängliche Betreuung geben.

Der Bedarf an Kindergartenplätzen in Meckesheim ist groß. Weil der evangelische Kindergarten, wie berichtet, derzeit neugebaut wird und voraussichtlich erst im Dezember diesen Jahres fertig sein soll, hatte der Gemeinderat im April in öffentlicher Sitzung der Einrichtung einer vorübergehenden Gruppe im katholischen Kindergarten zugestimmt. Auch durch die Corona-Krise habe sich an der Anmeldesituation nichts gravierend geändert, erklärte Schwarz auf Nachfrage von Hans-Jürgen Moos (SPD). Meckesheim versteht sich selbst als "familien- und kinderfreundliche Kommune".