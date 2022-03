An der Karl-Bühler-Schule in Meckesheim wird im nächsten Schuljahr die derzeitige 50-Prozent-Stelle für Schulsozialarbeit auf 75 Prozent aufgestockt. Foto: Alex

Von Nicolas Lewe

Meckesheim. Valerie Heiß ist eine viel beschäftigte und viel gefragte Frau. Mit einer 50-Prozent-Stelle steht sie der Karl-Bühler-Schule (KBS) als Sozialarbeiterin zur Verfügung. Seit 2013 arbeitet die KBS hierfür mit der SRH Schulen GmbH in Neckargemünd zusammen. In den vergangenen zwei Jahren hat sich das Arbeitspensum der Schulsozialarbeiterin während der Corona-Pandemie noch einmal deutlich erhöht. In der jüngsten Sitzung des Meckesheimer Gemeinderats machten Valerie Heiß sowie die Abteilungsleiterin für Schulsozialarbeit, Vanessa Obländer, auf die Auswirkungen der Pandemie aufmerksam.

Bei den Kindern und Jugendlichen, die sich an sie wenden, sei eine Zunahme physischer und psychischer Belastungen spürbar. Hinzu kämen vermehrt soziale Phobien, Ängste und Verunsicherungen. Mögliche Folgen seien Motivationslosigkeit und Leistungsverweigerung. Die Komplexität der Fälle habe zugenommen, erklärten die beiden Sozialarbeiterinnen. Im vergangenen Schuljahr habe es an der KBS 156 sogenannte Beratungskontakte mit Schülern gegeben, 92 davon männlich und 64 männlich.

Valerie Heiß betonte, dass ihr Schwerpunkt zwar im Idealfall auf dem internen Lösen von Konflikten liege, jedoch habe es auch Fälle gegeben, in denen das Jugendamt hinzugezogen wurde. Ein Extrembeispiel sei hier ein Schüler gewesen, der eines Tages gegenüber seiner Lehrkraft geäußert habe, er wolle nicht mehr weiterleben. Ihm wurde mit Hilfe des Jugendamts eine pädagogische Fachkraft zur Seite gestellt, die kontinuierlich mit ihm und seiner Familie an seinen bestehenden Problemen arbeitet.

"Jugendliche brauchen Raum zur Selbstentfaltung", erklärte Heiß. Freizeitangebote, die in der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnten, würden dieser Entwicklung ebenso schaden wie "familiäre Bindungsabbrüche", unter anderem die Reduzierung von Kontakten zu den Großeltern. Die KBS-Sozialarbeiterin meinte aber auch: "Die Bewältigung der allgemeinen Probleme können wir nur gemeinsam schaffen." Als Sozialarbeiter seien sie wie die Feuerwehr, veranschaulichten Heiß und Oppländer ihren beruflichen Alltag. "Wir löschen Brände, können aber die Glut nicht beobachten." Sprich: Um präventiv arbeiten zu können, bräuchte es mehr Personal. Speziell im Grundschulbereich müsste mehr getan werden, befand Oppländer.

Für Bürgermeister Maik Brandt war dies das Stichwort. "Es gibt Handlungsbedarf", stellte er fest und fand damit den perfekten Übergang zum folgenden Tagesordnungspunkt: der Abstimmung über einen Antrag auf Erhöhung der Schulsozialarbeit an der KBS im Rahmen des Programms "Aufholen nach Corona". Dem Meckesheimer Rathauschef zufolge stellt das Land Baden-Württemberg bis Ende 2022 insgesamt 4,5 Millionen Euro für den Ausbau der Jugendsozialarbeit zur Verfügung. Die Anträge hierfür müssten bis 31. Juli gestellt werden.

Die Rechnung sei einfach, so Brandt. Ab 1. September 2022 würden für den Schulträger, also die Gemeinde, bei der jetzigen 50-Prozent-Stelle jährliche Kosten von 24.900 Euro anfallen. Bei einer Inanspruchnahme des Förderprogramms könne die KBS-Sozialarbeit allerdings auf 75 Prozent aufgestockt werden und man zahle nur 8475 Euro. Heiß und Oppländer bezeichneten diese prozentuale Aufstockung als "angemessen". Heiß könne so künftig sechs statt vier Stunden täglich an der Schule arbeiten.

Es sei klar, "dass wir uns dem nicht verwehren können", meinte Inge Hanselmann (CDU). Hans-Jürgen Moos (SPD) sprach von einer "sehr charmanten Förderkonstellation". Auf Nachfrage bestätigte der anwesende KBS-Schulleiter Christian Klapp, dass die Förderung sich zunächst auf das Schuljahr 2022/23 beschränkt. "Es gibt Bestrebungen im Land für eine Fortsetzung", ergänzte SRH-Mitarbeiterin Oppländer. Dies sei aber noch nicht sicher. Einstimmig votierten die Räte für die Erhöhung auf 75 Prozent – beschränkt auf die Dauer des Förderprogramms.