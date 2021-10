Meckesheim. (pol/stoy) Es ist ein kurioser Fall, den der Polizeiposten Meckesheim derzeit beschäftigt: In der Nacht von Freitag auf Samstag bewarf ein Unbekannter die Fassade eines Mehrfamilienhauses in der Kettengasse mit einem Beutel Hackfleisch. Ob dadurch ein Sachschaden am Verputz entstanden ist, prüft der Polizeiposten Meckesheim derzeit.

Die Ermittlungen beinhalten auch einen weiteren Vorfall, der sich am selben Haus abspielte und nur wenige Tage zurückliegt. In der Nacht auf den vergangenen Mittwoch, 6. Oktober, soll ein Unbekannter an der rückwärtigen Seite des Anwesens eine Fußbodenmatte entzündet haben. Dieses kleine Feuer, das laut Polizei nicht geeignet war, einen Schaden anzurichten, erlosch selbständig.

Die Beamten suchen nun nach Zeugen zu den jeweiligen Ereignissen. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 06226/1336 zu melden.