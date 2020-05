Von Karin Katzenberger-Ruf

Meckesheim. Giuseppe Cortese aus Meckesheim ist eigentlich Heizungsbauer von Beruf. Doch als solcher hat der 29-Jährige nur für kurze Zeit gearbeitet. Das "Einheizen" machte ihm bisher nämlich einfach viel mehr Spaß. Zum Beispiel als Mitglied der Bands "Frontal Party Pur" oder "Fun Music". Der Gitarrist und Sänger war in ganz Deutschland unterwegs, auf Festivals, auf Familienfeiern wie Hochzeiten, gab außerdem Unterricht an privaten Musikschulen. Die Coronakrise trieb ihn quasi über Nacht in die Arbeitslosigkeit: Eine Veranstaltung nach der anderen wurde abgesagt.

Deshalb hat Giuseppe Cortese von befreundeten Musikerinnen und Musikern aus einem anderen Bundesland die Idee der "singenden Überraschung" übernommen. Seinen ersten Auftritt hatte er jetzt in Schriesheim: Dort war er der Überraschungsgast für Rosemarie Vock, die ihren 80. Geburtstag feierte. Die Jubilarin ist ein Fan von Howard Carpendale. Also erklang nach dem Klingeln an der Haustür der Song "Da nahm er seine Gitarre" aus dem Jahr 1974, gefolgt von "Daydream Believer", womit "The Monkees" schon 1968 einen Hit landeten. Das bekannte "Happy Birthday" gehört natürlich ebenfalls zum Programm.

Giuseppe Cortese hat sich das Gitarrespielen selbst beigebracht und war als Musiker jahrelang gut beschäftigt. Jetzt hofft er – wie viele andere aus der Unterhaltungsbranche – auf kleine Aufträge. Das kann wie in Schriesheim hier und da ein Geburtstagsständchen sein – oder sonst ein Auftritt ganz privat, gerne von der Straße aus und mit dem vorgeschriebenen Mindestabstand. "Ich bin total aufgeregt" gestand der Bühnenprofi vor seinem ersten Einsatz als "singende Überraschung".

Auftritte bei öffentlichen Veranstaltungen hat er vorerst abgehakt – und zwar bis weit über den August hinaus. Bis dahin sind nach jetzigem Stand bekanntlich keine Großveranstaltungen erlaubt, dazu gehören auch kleinere Volksfeste. Doch Cortese vermutet, dass auch Feste im Herbst abgesagt werden.

Momentan kann er nur abwarten, ob sein Angebot der "singenden Überraschung" angenommen wird. In Zeiten, in denen man materiell immer noch gut versorgt ist, wäre ein musikalisches Geschenk ja durchaus eine Alternative. Kontakt aufnehmen kann man mit Giuseppe Cortese unter anderem über das soziale Netzwerk Facebook.