Von Nicolas Lewe

Meckesheim. "Durch das Neubaugebiet ,Vorderer Blösenberg’ wird in unseren Augen die Verkehrsbelastung für uns Anwohner unerträglich." Es sind deutliche Worte, welche Christian Schmitt-Enders und Siegfried Giessegi in einem gemeinsam aufgesetzten Schreiben formulieren. Erhalten haben dieses alle Anwohner des Sonnenrains, Rainbrunnens und Blösenbergwegs. Inhaltlich geht es darum, die Angeschriebenen zu mobilisieren, "uns zu unterstützen, dass dieses Neubaugebiet eine eigene sinnvolle Zufahrt bekommt und nicht über die Eschelbronner Straße und den Rainbrunnen, die niemand nutzen wird".

Das Schreiben endet mit einem Appell: "Helfen Sie uns, Ihre bislang schöne Wohnlage und die damit verbundene Wohnqualität zu erhalten, äußern auch Sie Ihre Bedenken gegenüber der Gemeinde Meckesheim mit ihrer Unterschrift." Wie groß der Unmut der Anwohner sei, habe sich an der "immensen Rückmeldung" gezeigt. Über 90 Unterschriften seien ein deutliches Zeichen für "größte Bedenken gegen die geplante Zufahrt". Die Liste wurde zwischenzeitlich bereits der Gemeindeverwaltung übergeben.

Im Gespräch mit der RNZ betont Christian Schmitt-Enders, der als Arzt für Allgemeinmedizin in einer Gemeinschaftspraxis in Neidenstein tätig ist, dass er als Mitinitiator der Aktion nichts gegen das geplante Neubaugebiet "Vorderer Blösenberg" an sich habe. Es gehe darum, dass man befürchte, dass der Sonnenrain dem durch das Neubaugebiet erwarteten zusätzlichen Verkehrsaufkommen nicht mehr gewachsen sei. Bereits eine Verkehrszählung vor circa zehn Jahren – also noch vor Erschließung des Baugebiets "Rainbrunnen" – habe eine Frequenz von rund 900 Fahrzeugen täglich im Sonnenrain ergeben. "Heute sind das sicherlich wesentlich mehr als damals", heißt es hierzu in dem Schreiben, das der RNZ vorliegt.

In der Straße „Am Sonnenrain“ ist die Fahrbahn derart beengt, dass bei Begegnungsverkehr auf den Gehweg ausgewichen werden muss. Weiter oben wird es sogar noch schmaler. Foto: Alex

Der Sonnenrain und die umliegenden Straßen seien dem Verkehrsaufkommen nicht mehr gewachsen. Hinzu komme, dass "die Parksituation bereits jetzt völlig ausgereizt ist" und in großen Teilen bei Begegnungsverkehr ein Ausweichen auf den Gehweg unerlässlich sei. "Wenn Sie in der Führerscheinprüfung auf den Gehweg fahren, sind Sie durchgefallen", bemerkt Schmitt-Enders.

Die Anwohner-Initiative weist darauf hin, dass die direkte Route von der Ortsmitte ins Neubaugebiet über den Spechbacher Weg etwa 550 Meter betragen würde, wohingegen die geplante Strecke über Eschelbronner Straße, Rainbrunnen, Sonnenrain und Blösenbergweg mit rund 1750 Metern ein Umweg sei, der als "völlig unsinnig" wahrgenommen wird. Mit der Frage "Ist ein so groß dimensioniertes neues Baugebiet mit nur einer völlig überdimensionierten Zufahrt verkehrsrechtlich, sicherungsrechtlich und versorgungsrechtlich überhaupt zulässig?" wenden sich die Anwohner direkt an Bürgermeister Maik Brandt.

Der erklärt auf RNZ-Nachfrage, die Unterschriften erhalten zu haben und "gerne zur Versachlichung der Diskussion beitragen" zu wollen. Es sei Tatsache, dass mit dem Neubaugebiet "Vorderer Blösenberg" der Zuzug von Familien und daher ein höheres Verkehrsaufkommen einhergehe. "Zur Entlastung ist der vor vielen Jahren [sprich: vor Brandts Amtszeit] vom Gemeinderat gewünschte und geplante Kreisverkehr gedacht."

Der Meckesheimer Rathauschef bezeichnet es genau wie die Sonnenrain-Anwohner als "völlig weltfremd" anzunehmen, dass jemand von der Ortsmitte kommend zunächst die Eschelbronner Straße bis zum Ortsausgang fahre, um dann über den Kreisel ins Neubaugebiet zu gelangen. Für die Bewohner des bestehenden Baugebiets "Rainbrunnen" sei es hingegen kaum ein Umweg.

"Es ist annehmbar", so Brandt, "dass bisherige und künftige Anwohner bei einem Bau des Kreisels diesen nutzen." Die von den Anwohnern geforderte Erschließung über den Spechbacher Weg sei bereits vor Jahren geprüft worden. Das Ergebnis: "Aufgrund der topografischen Verhältnisse fiel die Entscheidung vom Gemeinderat auf die verbesserte Verkehrsanbindung an die Eschelbronner Straße mittels Kreisel."

Brandt verspricht, die Belange der Anwohner ernst zu nehmen. Die Gemeinde sei grundsätzlich am Gemeinwohl orientiert, die betroffenen Anwohner "verständlicherweise zumeist an ihrem eigenen". Daraus würden "zwangsläufig" Konflikte entstehen. Der Bürgermeister betont, nun "in Ruhe" das Beteiligungsverfahren abwarten zu wollen, was den Bürgern explizit die Möglichkeit einräume, ihre Bedenken zu äußern. "Diese werden geprüft und abgewogen."