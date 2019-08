Auf Höhe des S-Bahnhofs in Meckesheim nahm das Zugtoiletten-Drama einer Passagierin seinen Anfang. Foto: Katzenberger-Ruf

Von Christoph Moll

Region Heidelberg. Zu einem außergewöhnlichen Vorfall ist es am zurückliegenden Sonntagnachmittag in einem Regionalexpress zwischen Meckesheim und Heidelberg gekommen. Eine Frau geriet in der Zugtoilette in Panik, weil sich die automatische Tür wegen eines Defekts nicht mehr öffnen ließ. Ein Lokführer, der gerade auf dem Weg zu seinem Einsatzort und deshalb zufällig im Zug war, befreite die Frau schließlich mit einem Spezialwerkzeug. Doch das dauerte, da es zu einem Missverständnis gekommen war.

Was ist genau passiert? Ein Fahrgast aus dem Regionalexpress berichtete der RNZ, dass der Vorfall gegen 17 Uhr in Höhe Meckesheim begann. Eine Frau befand sich in der Zugtoilette und habe panisch geschrien sowie gegen die Wand geschlagen. Außerhalb waren deren Mann und ein Kleinkind. Der Mann habe immer wieder versucht, die Tür zu öffnen - ohne Erfolg. Der Trubel sei mit der Zeit immer größer geworden und auch andere Fahrgäste hätten sich eingeschaltet.

Ein Mitarbeiter der Bahn in einem nahen Abteil sei um Hilfe gebeten worden, habe jedoch gezögert, berichtete der Fahrgast. Das Öffnen der Tür sei nur dem Lokführer des jeweiligen Zuges gestattet. Doch dieser saß in einem der vorderen Wagen der beiden aneinander gekoppelten Züge. Der ganze Vorfall habe etwa eine Viertelstunde gedauert.

Ein Bahnsprecher berichtete auf RNZ-Nachfrage, dass es sich bei dem bewussten Mitarbeiter der Bahn um einen Lokführer handelte. Dieser war im Regionalexpress mit der Nummer 19320 als "technischer Begleiter" gerade auf dem Weg zu seinem eigenen Dienst. Er habe später berichtet, dass sich eine Dame im WC befand und die Tür verschlossen war.

Der Mann vor dem WC habe laut und heftig mit der Frau in der Toilette in einer Fremdsprache diskutiert. "Es war nicht ersichtlich, dass die Toilettentür defekt war", so der Bahnsprecher. "Der Mitarbeiter hatte den Eindruck, dass es sich um einen Streit oder Ähnliches zwischen den beiden Personen handelte."

Als sich dann herausstellte, dass es sich um einen Defekt an der Toilettentür handelte, habe der Bahnmitarbeiter die Tür auch sofort von außen geöffnet. "Wir stellen uns hier klar vor unseren Mitarbeiter, der aus unserer Sicht richtig gehandelt hat", so der Bahnsprecher.

Unklar bleibt, warum die Frau in der Toilette nicht den dortigen Notfallknopf drückte. Dieser ist für solche Vorfälle vorgesehen. Dann wird der Lokführer des Zuges informiert und kann beim nächsten Halt die Tür öffnen. Möglicherweise sah die Frau den Knopf in der Aufregung nicht oder konnte die Anweisungen nicht lesen. Der Bahnsprecher stellt außerdem klar, dass auch andere Bahnmitarbeiter und nicht nur der Lokführer des Zuges die Toilettentür öffnen dürfen - so wie es nun auch war.

Es war übrigens dem Zufall geschuldet, dass der Bahnmitarbeiter als Fahrgast im Zug war. Zugbegleiter gibt es wegen des "technischen Abfertigungsverfahrens" - also dem automatischen Schließen der Türen - nicht mehr. Die Mitarbeiter zum Überprüfen der Fahrkarten, sie heißen "Kundenbetreuer im Nahverkehr", hätten keine betriebliche Funktion, so der Bahnsprecher.

Die "Befreiung" der Frau kam übrigens noch rechtzeitig in Höhe Heidelberg, da die Familie erst in Mannheim aussteigen wollte. Die Frau nahm sichtlich glücklich ihr Kind in die Arme.