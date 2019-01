Meckesheim. (lew) Funktionalität oder Ästhetik? Vor dieser Frage standen die Mitglieder des Gemeinderats in der jüngsten Sitzung bei der Auswahl der Gauben-Varianten für das Alte Rathaus. Wie Bauamtsleiter Mark Möllenbruck darlegte, gibt es nämlich für die geplanten vier Gauben genau zwei Optionen.

Beide seien von Seiten des Denkmalamtes abgesegnet, nachdem die Behörde zunächst noch Einwände gegen die Pläne gehabt hatte. Was von diesen Einwänden geblieben ist? "Die Andreaskreuze sind als ein Teil der Dachstuhlkonstruktion aus denkmalrechtlicher Sicht zu erhalten", so Möllenbruck. Architektonisch ergebe sich dadurch eine Herausforderung, da sich die x-förmigen Andreaskreuze auf der selben Höhe wie die Gauben befinden. Bei Variante 1 beträgt der Abstand der Gauben zum Giebel zwei Meter, bei Variante 2 ist es ein Meter.

Und damit zurück zur Frage: Funktionalität oder Ästhetik? "Beim Betrachten der Außenperspektive ergibt Variante 1 ein deutlich harmonischeres Bild", führte der Bauamtsleiter einen optischen Vorteil ins Feld. Ein nicht von der Hand zu weisender Pluspunkt für Variante 2 bestehe hingegen darin, dass sich mit der Anordnung der Gauben einen Meter näher am Giebel alle Fenster vollständig öffnen lassen. Dies sei bei Variante 1 nicht der Fall, räumte Möllenbruck einen entscheidenden funktionalen Nachteil ein: "Hier lassen sich aufgrund der Andreaskreuze die beiden äußeren Fenster nur teilweise öffnen."

Für die Meckesheimer Verwaltung stellte die Aussicht auf diese bauliche Besonderheit allerdings kein Ausschlusskriterium dar. "Wertet man die Dachansicht als bedeutsamer als die Einschränkungen bei der Fensteröffnung, stellt Variante 1 die bessere dar", befand Möllenbruck und eröffnete damit eine angeregte Diskussion im Räterund.

Den Anfang machte Jürgen Köttig (MuM): "Wir werden dem Vorschlag der Verwaltung nicht entsprechen. Das wäre nahe an einem Schildbürgerstreich, wenn man das so machen würde." Er zumindest wolle nicht in 20 oder 30 Jahren die Frage gestellt bekommen, welcher Gemeinderat das denn beschlossen habe. Inge Hanselmann (CDU) merkte an, dass man vor dem Gebäude stehend ohnehin nicht viel von den Gauben sehen würde. Ihr Fazit: "Von außen ist es mir mehr egal, als es mir von innen nicht egal ist."

Schließlich sei geplant, dass unter dem Dach nach der Sanierung Veranstaltungen wie Geigen- oder Harfenkonzerte stattfinden. Auch Rose Schuh (SPD) gab dem Vorschlag der Verwaltung einen Korb: "Funktion geht vor Design, ganz klar, die Fenster muss man aufmachen können."

Einstimmig entschied sich der Gemeinderat damit - entgegen dem ursprünglichen Antrag der Verwaltung - für Variante 2. Oder anders gesagt: Die Funktionalität hat gesiegt.