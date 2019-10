Von Nicolas Lewe

Meckesheim. Warum steht ein Bagger im Bachbett der Elsenz? Diese Frage beschäftigt derzeit die Bürger in Meckesheim. Die RNZ hat recherchiert und herausgefunden, dass es sich bei der Baumaßnahme um ein Projekt der Süwag Grüne Energien und Wasser AG & Co. KG (SGWE) handelt. Laut Süwag-Pressesprecher Marcus Heckler soll hier am Stauwehr vor dem E-Werk eine Fischtreppe entstehen.

Das Unternehmen leiste damit einen Beitrag zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (siehe Hintergrund). Diese sehe unter anderem vor, dass Fische in den Gewässern innerhalb der EU ungehindert wandern können. Vorbilder für die Fischtreppen gibt es bereits in Neckargemünd, Bammental oder Mauer. Für die Anlage, die nun in Meckesheim entsteht, ist dem Pressesprecher zufolge eine Bauzeit von zweieinhalb Monaten vorgesehen. Die Kosten beziffert Heckler auf rund 360.000 Euro.

Hintergrund > Die europäische Wasserrahmenrichtlinie hat sich eine nachhaltige und umweltverträgliche Wassernutzung zum Ziel gesetzt. In Kraft getreten ist die Richtlinie am 22. Dezember 2000. Der Leitsatz lautet: "Wasser ist keine übliche Handelsware, sondern ein ererbtes Gut, das geschützt, verteidigt und entsprechend behandelt werden muss." Die Richtlinie soll europaweit, über [+] Lesen Sie mehr > Die europäische Wasserrahmenrichtlinie hat sich eine nachhaltige und umweltverträgliche Wassernutzung zum Ziel gesetzt. In Kraft getreten ist die Richtlinie am 22. Dezember 2000. Der Leitsatz lautet: "Wasser ist keine übliche Handelsware, sondern ein ererbtes Gut, das geschützt, verteidigt und entsprechend behandelt werden muss." Die Richtlinie soll europaweit, über Ländergrenzen hinweg neue Impulse für einen stärker ökologisch ausgerichteten ganzheitlichen Gewässerschutz bringen. Alle Mitgliedstaaten der EU wurden ab dem Stichtag 22. Dezember 2000 dazu verpflichtet, bis 2015 und in Ausnahmefällen bis 2027 alle Gewässer in einen "guten chemischen" sowie einen "guten ökologischen Zustand" zu bringen. Letzteres beinhaltet auch Fische und andere im Gewässer lebende Organismen, die durch Stauwehre oder Wasserkraftanlagen in ihrer natürlichen Bewegungsfreiheit eingeschränkt sind. Die europäische Wasserrahmenrichtlinie fordert deshalb die Wiederherstellung der Durchgängigkeit der Fließgewässer für "aquatische Organismen und Sedimente". Im deutschen Wasserhaushaltsgesetz (WHG) Paragraf 35, Absatz 2 heißt es hierzu: "Die Nutzung von Wasserkraft darf nur zugelassen werden, wenn auch geeignete Maßnahmen zum Schutz der Fischpopulation ergriffen werden." lew

Für die Durchführung der Baumaßnahme habe es zunächst einer Genehmigung durch das Wasserrechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises bedurft, ehe nun mit den Arbeiten begonnen werden konnte. Verantwortlich dafür ist die Firma Rendler Bau aus Offenburg, die sich auf die Errichtung von Wasserkraftanlagen aller Art spezialisiert hat.

Im Zusammenhang mit dem Bau der Fischtreppe wurde die Elsenz in diesem Bereich um etwa 1,50 Meter abgesenkt, was laut dem Angelsportverein einigen Unrat zutage förderte. Bei einer Säuberungsaktion seien neben Glasflaschen und Eisenteilen auch eine Fahrzeugachse, ein Fahrrad und ein Verkehrszeichen aus dem Schlamm gezogen worden.

Übrigens: Obwohl die Gemeinde Meckesheim in die Arbeiten nicht direkt mit eingebunden ist, spielte der Bau der Fischtreppe auch in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats eine Rolle. Eine Bürgerin wollte wissen, was am E-Werk vor sich geht, woraufhin Bürgermeister Maik Brandt erklärte, dass man über einzelne Bauschritte nur bedingt Auskunft geben könne: "Es ist kein Projekt der Gemeinde." Hauptamtsleiter Uwe Schwarz bestätigte, dass mit der Fischtreppe die Durchgängigkeit der Elsenz bis zur Mündung in den Neckar hergestellt werden soll. Einen Vorteil für die Gemeinde sah der Hauptamtsleiter darin, "dass für uns keine Kosten entstehen."