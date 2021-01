Meckesheim. (lew) Bürgermeister Maik Brandt war es in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats ein persönliches Anliegen, den anwesenden Kameraden der Feuerwehr für deren "tolles Engagement" zu danken. Auf die Floriansjünger unter der Führung von Kommandant René Faul sei stets Verlass: "Herzlichen Dank an euch!"

Den Anlass für die Anwesenheit der Feuerwehr im Gemeinderat verriet ein Blick in die Tagesordnung. Unter Punkt 11 tauchte dort die Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs LF 10 auf. Hierfür hatte es eine europaweite Ausschreibung gegeben und die dazugehörigen Unterlagen waren von insgesamt 16 Firmen angefordert worden. Etwas überraschend ging letztendlich für das Fahrgestellt mit Aufbau nur ein Angebot ein.

Dieses kam von der auf die Herstellung von Feuerwehrfahrzeugen spezialisierte Firma Schlingmann aus dem niedersächsischen Dissen. An dem Angebotspreis von rund 362.900 Euro hatte der Gemeinderat nichts auszusetzen. Der Auftrag über die Beschaffung erfolgte einstimmig in Abwesenheit von Matthias Grasse, der sich zuvor als Pressesprecher der Feuerwehr als befangen erklärt hatte. Für die Lieferzeit sind 124 Kalenderwochen eingeplant, also mehr als zwei Jahre. Er sei froh, meinte Gunter Dörzbach (CDU), dass wenigstens eine Firma ein Angebot abgegeben habe.

Immerhin fünf Offerten gingen für die feuerwehrtechnische Beladung des LF 10 ein. Den einstimmigen Zuschlag erhielt hier die Firma Bastian Feuerwehrtechnik aus Karlsruhe zu einem Angebotspreis von rund 84.700 Euro. Wie zu erfahren war, handelte es sich hierbei um "das wirtschaftlichste und zugleich preisgünstigste Angebot". Im Haushaltsplan sollen die Gesamtausgaben für das Löschgruppenfahrzeug in Höhe von rund 447.600 Euro über die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 abgerechnet werden.