Meckesheim. Es ist vollbracht: Der Haushalt für das aktuelle Jahr ist beschlossen. Die Verwaltung hatte den Haushalt zwar schon in der vorangegangenen Gemeinderatssitzung eingebracht, aber nun erst wurde er nach den Stellungnahmen der Fraktionen verabschiedet. Doch trotz eines neuerlichen Rekordvolumens von mehr als 22 Millionen Euro wollte keine Euphorie im Ratssaal aufkommen.

Hintergrund Die wichtigsten Zahlen und Projekte des Meckesheimer Haushalts 2018 im kurzen Überblick. Alle Angaben in Euro. aham Gesamtvolumen 22,56 Mio. Verwaltungshaushalt 14,8 Mio. Vermögenshaushalt 7,76 Mio. Rücklagenstand (Ende 2018) 0,6 Mio. Rücklagenentnahme 1,5 Mio. Schuldenstand (Ende 2018) 4,0 Mio. Kreditaufnahme 1,27 Mio. Kredittilgung u. [+] Lesen Sie mehr Die wichtigsten Zahlen und Projekte des Meckesheimer Haushalts 2018 im kurzen Überblick. Alle Angaben in Euro. aham Gesamtvolumen 22,56 Mio. Verwaltungshaushalt 14,8 Mio. Vermögenshaushalt 7,76 Mio. Rücklagenstand (Ende 2018) 0,6 Mio. Rücklagenentnahme 1,5 Mio. Schuldenstand (Ende 2018) 4,0 Mio. Kreditaufnahme 1,27 Mio. Kredittilgung u. Zinsen 251.000 Investitionsschwerpunkte Straßenbau und Abwasser 2,6 Mio. Anbau Karl-Bühler-Schule 2,5 Mio. Sanierung Altes Rathaus 0,7 Mio. Ortskernsanierung Mönchzell 0,6 Mio. Planung ev. Kindergarten 100.000 Planung Auwiesenhalle 80.000

Clemens Heck (CDU) ließ als finanzpolitischer Sprecher seiner Fraktion immer wieder den Blick zurück schweifen: "Wichtige Teile unseres Anlage- und Immobilienvermögens sind bei Weitem nicht in dem Zustand, wie wir dies über viele Jahre berichtet bekommen haben." Mit dem aktuellen Haushalt müssten Maßnahmen verabschiedet werden, die schon längst auf der Agenda standen - zum Beispiel das Alte Rathaus. Auch habe sich erst spät herausgestellt, wie "unangemessen großzügig und viel zu kostenintensiv" die Planung des Auwiesenvereinszentrums gewesen sei. "Natürlich wird jetzt jeder Außenstehende sagen, dass dies die Gemeinderäte gewusst und beschlossen haben", so Heck. "Das ist jedoch nur auf den ersten Blick richtig." Denn dazu hätte der Rat richtig und vollständig informiert werden müssen. Heck: "Und dies ist genau seit Oktober 2016 der Fall." In Zukunft, stellte der CDU-Mann klar, sei aufgrund der millionenschweren Pflichtaufgaben kein Platz mehr für die Kür. Sanierungen sollten in Zukunft gründlich angegangen werden und Gebäude nicht nur "aufgehübscht" werden. Auch wenn dies zur Folge habe, dass weniger dringende Investitionen verschoben oder ganz aufgehoben werden müssten. Ziel sei es, "wieder festen finanziellen Boden" unter die Füße zu bekommen.

Jürgen Köttig (Mum) war überzeugt: "Selbst ein Goldesel würde uns nicht weiterhelfen." Der Fraktionsvorsitzende der "Meckesheimer und Mönchzeller" beklagte einen "Investitionsstau" und viele begonnene Vorhaben mit hohen Planungskosten. "Das kann selbst die fleißigste Verwaltung nicht in der gewünschten Kurzfristigkeit abarbeiten", sagte Köttig. "Da sind wir mit Sicherheit noch Jahre beschäftigt." In Zukunft stünden große Aufgaben an, in diesem Jahr allein sollen etwa 700.000 Euro in das Rathaus, 1,25 Millionen Euro in den Anbau der Karl-Bühler-Schule und mehr als 500.000 Euro in den Lobbachhallenvorplatz fließen. Auf Erhöhungen von Steuern und Gebühren habe man verzichtet, so Köttig. "Das jedoch kann sich in den kommenden Jahren ändern." Nicht zuletzt, weil es auch Beanstandungen von den Aufsichtsbehörden gegeben habe. Die Förderung von Vereinen sei seiner Fraktion sehr wichtig. Köttig: "Alles, was an freiwilligen Leistungen möglich ist, wird auch weiterhin beibehalten."

Rose Schuh (SPD) stimmte zusammen mit ihrem Fraktionskollegen Rainer Ehehalt gegen den Haushalt: "Er steht meiner Meinung nach auf tönernen Füßen", sagte Schuh. So seien 1,1 Millionen Euro aus Grundstückserlösen aus dem Gebiet "Vorderer Blösenberg" eingeplant, dabei sei die Anbindung noch nicht einmal gebaut. Es sei schließlich schon mitten im Frühjahr, erinnerte Schuh. Zudem monierte sie die hohe Entnahme aus der Rücklage, "die wir mühsam jahrelang angesammelt haben". Im Kernhaushalt sei zudem ein Kredit von 1,3 Millionen Euro geplant und beim Wasserwerk ein Darlehen in ähnlicher Höhe. Laut der SPD-Fraktionsvorsitzenden war die Gemeinde in der Vergangenheit aber nicht untätig: So zählte sie diverse Straßensanierungen auf, die Erschließung von Neubaugebieten, die Erneuerung des Bahnhofsumfeldes samt Kinderkrippe, die Sicherung des S-Bahn-Standortes, die Ortskernsanierung in Meckesheim sowie die Neuansiedlung von Industrie und Gewerbe. Schuh stellte klar: "Obwohl Bürgermeister Brandt immer wieder den enormen Sanierungsbedarf bei gemeindeeigenen Objekten betont, hat die Gemeinde in der Vergangenheit schon viel Geld in Sanierungen investiert und nicht nur kosmetische Verschönerungen durchgeführt."