Von Inge Hanselmann

Meckesheim. Ein weiterer Höhepunkt gesellte sich am Samstag zu den Feierlichkeiten, mit denen Meckesheim in diesem Jahr die 1200. Wiederkehr der ersten urkundlichen Erwähnung begeht: Die Partnerschaft mit Harrison im US-Bundesstaat Ohio wurde besiegelt. Eingebettet in das große Dorffest war aber noch vieles andere mehr.

Marktgeschehen

Bürgermeister Maik Brandt eröffnete das Fest der Gemeinde, das seinen Ursprung aus einem Recht aus dem Jahr 1779 ableitet. Zu "Meinem Fest" – im Dialekt liebevoll "Mei Fescht Meckse" genannt – luden Verwaltung und Gemeinderat ein. Hans-Georg Lamade führte durch ein riesiges Programm. Fröhliche Volksfeststimmung herrschte an diesem herrlichen Maitag bei den vielen Besuchern, die am Samstag die Straßen und Plätze bei den Rathäusern belebten.

Ein gut bestückter Flohmarkt entlang der Steingasse und Händler mit Lederwaren, Taschen, Schmuck und vielem anderen mehr sorgten für Marktcharakter. Zum Auftakt stärkte man sich an der Grilltonne der Feuerwehr mit einem kräftigen Rühreibrunch samt Speck und gebackenen Bohnen. Später war die Auswahl groß an Crêpes, Calzone, Kuchen und den Spezialitäten der Foodtrucks.

Die Kindergärten traten mit Liedern, Tänzen und Spielen auf. Und alle Besucherkinder hatten am Nachmittag ihre Freude mit den lustigen Clowns, an Luftballons und Seifenblasen, beim Schminken oder beim Toben auf den großen Strohballen der Hüpfburg. Für viel Aufmerksamkeit sorgte zwischendurch das Feuerwehrauto, das lautstark mit Tatü-Tata heranbrauste, ganz vorsichtig in das belebte Marktgeschehen hineinrangierte und einen kleinen Übungseinsatz der jungen Nachwuchsmannschaft zeigte.

Das Heimatmuseum "Alte Schulstube" hatte geöffnet und der Bücherflohmarkt der Gemeindebücherei lud zum Stöbern ein. Liebhaber alter Technik bekamen in der Ausstellung des Schlepperclubs glänzende Augen. 23 Käsekuchen eiferten in einem Wettbewerb um den ersten Platz.

Musikalische Leckerbissen boten der Männergesangverein Mönchzell und das Elsenztal-Ensemble des Gesangvereins, der Musikverein und der SFZ-Musikzug sorgten für gute Laune. Am Abend stand man am Tresen der Bar "Mei Bar Meckse" noch gemütlich beisammen, als das Fest mit Livemusik von "The Prime Project" ausklang.

Bei einem Festakt hatten Bürgermeister Maik Brandt (l.) und sein US-amerikanischer Amtskollege Bill Neyer (r.) aus Harrison die deutsch-amerikanische Städtepartnerschaft besiegelt. Foto: Alex

Städtepartnerschaft

Seinen Willen zur Partnerschaft mit der amerikanischen Kleinstadt Harrison (Ohio, USA) hat der Gemeinderat bereits im Oktober 2019 bekundet. Dies ging auf eine Anregung des Meckesheimer Unternehmers Kurt Wolfert zurück, fasste Bürgermeister Maik Brandt in seiner Rede die Entwicklung kurz zusammen. Durch die Pandemie habe es dann lange Verzögerungen gegeben. "Doch nun treffen wir uns endlich zur offiziellen Unterzeichnung der Urkunde in der Absicht, dass dadurch die Freundschaft beider Länder weiter verankert wird", sagte er. Ihm sei es eine Ehre, eine solche soziale, wirtschaftliche und staatliche Verbindung zu schaffen, bekräftigte im Anschluss Bürgermeister Bill Neyer: In guten wie in schlechten Zeiten wolle man sich fortan unterstützen. Als Meckesheim bei seinem Hilfseinsatz für die Ukraine den Mannschaftstransportwagen der Feuerwehr verloren habe, hätten Bürger und Gewerbe in Harrison Spenden gesammelt. Der "Mayor" freute sich nun, zusammen mit seinem "Director of Economies", Shannon Hamons, einen Scheck über 45.421 Dollar zu überreichen. Mit starkem, lang andauerndem Applaus dankten die Festgäste für die enorme Hilfsbereitschaft der amerikanischen Freunde.

Vorgestellt wurde ebenfalls der von Spielmobil im Kraichgau entwickelte Ortsrundgang mit QR-Codes. Foto: Alex

"Städtepartnerschaften tragen zum Aufbau des Weltfriedens bei", stellte der amerikanische Generalkonsul Thatcher Scharpf in seinem Grußwort fest: "Sie bieten die Möglichkeit, gemeinsame Ziele zu erreichen". Diesem Gedanken schloss sich auch die CDU-Landesministerin Nicole Razavi an. Sie schlug einen weiten Bogen von der fränkischen Gründung Meckesheims bis zur aktuellen Weltlage. Meckesheim gehöre ab heute zu den rund 30 Gemeindepartnerschaften zwischen Baden-Württemberg und den Vereinigten Staaten. Damit werde das Netz deutsch-amerikanischer Freundschaft erneut ein Stück dichter geknüpft.

Der Sinsheimer Oberbürgermeister Jörg Albrecht machte den Soccer-Freunden aus Harrison ein TSG-Hoffenheim-Trikot zum Geschenk und lud in die dortige Fußballarena ein. Der Traum einer Städtepartnerschaft werde wahr, freute sich der CDU-Landtagsabgeordnete Albrecht Schütte; dies ermögliche Zusammenarbeit und schaffe gute Verbindungen zwischen den Menschen.

Anschließend wurden die Verbrüderungsurkunden offiziell unterzeichnet. Die Ehrengäste trugen sich in das Goldene Buch der Gemeinde ein, und die neue Partnerschaft wurde mit dem Jubiläumsbier besiegelt. Hopfenkönigin Anja aus den oberschwäbischen Tettnang schlug charmant das Fässchen an und entließ das würzige Gebräu aus dem engen Gehäuse. Schäumend floss das erste Bier in die Gläser der Umstehenden, zu denen sich auch die Freunde vom Partnerschaftskomitee aus dem französischen Jouy-en-Josas gesellten.

Neue Ortschronik

Druckfrisch lag zum Fest die neue Ortschronik Meckesheims vor. Sie wurde von einem großen Autorenteam erarbeitet und beleuchtet die Geschichte des Kraichgaudorfs aus vielen Blickwinkeln. Das Interesse an dem über 500 Seiten starken Buch war riesengroß. Eine lange Schlange bildete sich vor dem Tisch, an dem auf Wunsch jeder der dicken Bände von den Hauptautoren, unter ihnen Rüdiger Lenz und Bernd Ellwanger, persönlich signiert wurde. Weitere Exemplare liegen zum Verkauf im Rathaus bereit.

Interaktiver, historischer Rundgang

Eingeweiht wurde auch der neue, interaktive historische Rundgang durchs Dorf. "Entdecke Sein Dorf" heißt das Projekt, das Manuel Drees mit jungen Leuten vom Spielmobil im Kraichgau entwickelt hat. Zehn Stationen im Gemeindegebiet sind nun durch blaue Stelen gekennzeichnet. Dort kann ein QR-Code gescannt werden, der zu Informationen über umliegende Gebäude und Plätze führt. Martin Kress und der Verein "Jüdisches Leben Kraichgau" haben dazu wichtige Vorgaben geliefert. Förderung kam aus dem Programm "Kultur macht stark" des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und von der Gemeinde. Gedruckte Hinweisflyer liegen in den Geschäften aus. Die Routenkarte ist unter dem Link www.entdecke-dein-Dorf.de zu finden.