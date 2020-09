Von Sabrina Lehr

Meckesheim. Sechs Sommertouren mit insgesamt 130 begeisterten Gewinnern: Die RNZ-Sommertour in der Region Heidelberg war ein voller Erfolg. Dafür gab es nun eine Zugabe: Fünf RNZ-Abonnenten erlebten eine zweite Auflage der Sommertour in der Meckesheimer Volkssternwarte und "reisten" mit Astrophysiker Dr. Gerhard Hirth vom Verein Carpe Noctem für zwei Stunden zu den Sternen.

"Das Kino fängt im Osten an", stimmte Hirth die Leser ein. Denn dort steigen die Sterne auf und erreichen ihren Zenit schließlich im Süden. Die funkelnden Himmelskörper waren das erste Kapitel von Hirths persönlichem Drehbuch des Abends. Was den RNZ-Abonnenten zu Anfang als eine Ansammlung leuchtender Punkte am Firmament erschien, fügte sich unter den Erläuterungen des Experten zu eingängigen Mustern zusammen.

So wies er nicht nur auf die geläufigen Gestirne wie den Polarstern oder den großen Wagen hin. Auch unbekanntere Phänomene machte er mithilfe seines Laserpointers und seinen anekdotenreichen Erklärungen sichtbar. So zum Beispiel das "Sommerdreieck" – eine Konstellation besonders heller Sterne, das im Sommer auffällig im Süden steht. Dass dieser sich derzeit dem Ende zuneigt, verrät das "Herbstviereck". Besser bekannt unter dem Namen "Pegasus", lauert es bereits im Osten darauf, bald auf die Position des "Sommerdreiecks" zu rücken.

Dabei sollte es nicht bleiben. "Ab jetzt sind im Kino die Planeten im Fokus", fuhr Hirth fort und geleitete die RNZ-Leser zum hochmodernen Linsenteleskop. Durch dessen Okular erschienen sowohl der 767 Millionen Kilometer entfernte Jupiter als auch der eineinhalb Milliarden Kilometer weit entfernte Saturn greifbar nah. "Sie haben sogar mehr gesehen als ich", entfuhr Hirth begeistert, als RNZ-Leserin Regina Maulhardt aus Leimen vier statt der von ihm angekündigten drei Jupitermonde entdeckte. Auch der "Leckerbissen", wie Hirth ihn nannte, erschien messerscharf durch die Linse des Apparats: der Saturn mit seinem charakteristischen Ring. Der, so wusste Hirth, besteht aus Eis- und Gesteinsbrocken und ist ihm zufolge "der schönste Planet unseres Sonnensystems".

Nicht nur der Anblick begeisterte die RNZ-Abonnenten: "Ich war schon einmal in Florida in einer Sternwarte, aber da wurde nicht so toll erklärt wie hier", freute sich Regina Maulhardt. Selbst Bernd Amend aus Mühlhausen, studierter Physiker und Astrologe, konnte beim Blick auf Andromeda-Galaxie und Kugelsternhaufen noch Neues entdecken: "Auf diese Art und Weise habe ich noch nie in den Himmel geguckt", zeigte er sich beeindruckt von der Ausstattung des Observatoriums.

Dann schien der Himmel den Abend selbst beenden zu wollen: Eine geschlossene Wolkendecke versperrte die Sicht auf die Gestirne. Nach einigen Minuten wagte Hirth einen letzten Versuch und siehe da: Das Firmament ließ sich zu einer Zugabe hinreißen und gab den Blick auf den den Mars inklusive seiner Polkappen aus gefrorenem Wasser und Kohlendioxid frei. Spätestens dann konnten alle RNZ-Leser Hirth verstehen, als er gestand: "Wenn man einmal vom Astronomie-Virus infiziert ist, lässt es einen nicht mehr los."