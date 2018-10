Meckesheim. (tri) Im April des Jahres 1881 nahm Professor Ferdinand Adolf Kehrer die Berufung nach Heidelberg an und begann seinen Dienst in der Entbindungsanstalt, der späteren Frauenklinik. Nur fünf Monate später, am 25. September, machte sich der Professor der Geburtshilfe und Gynäkologie nach dem Erhalt eines Telegramms umgehend mit dem Zug auf nach Meckesheim. Es ging ums Überleben. In einer einstündigen Kaiserschnitt-Operation rettete der Frauenarzt zwei Menschenleben: Mutter Emilie Schlusser und deren Tochter Emilie. Bis heute fasziniert der erste moderne Kaiserschnitt - so auch am Samstag eine Delegation von 35 Klinikärzten und niedergelassenen Ärzten.

Prof. Jürgen Wacker, ärztlicher Direktor der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe Bruchsal, kennt das Professor-Kehrer-Haus und seine Geschichte aus seiner Heidelberger Zeit und hatte den Ausflug für den Freundeskreis der Fürst-Stirum-Klinik organisiert. In der niedrigen Stube des Fachwerkhauses in der Mantelgasse führte Professor Kehrer einst an der in stürmischen Wehen liegenden, nur 1,47 Meter kleinen und an Knochenerweichung erkrankten Frau den ersten Kaiserschnitt nach einer von ihm erdachten modernen Methode durch. Auf dem Küchentisch. Dabei assistierten ihm zwei Chirurgen, der Hausarzt Dr. Schütz und eine Hebamme. Heute erinnert eine Gedenktafel am Geburtshaus an dieses epochale Ereignis.

Hintergrund Die neue Operationsmethode beim Kaiserschnitt, die der Heidelberger Professor Adolf Kehrer am 25. September 1881 erstmals in Meckesheim ausführte und die bis heute angewandt wird, war seinerzeit bahnbrechend und ging als Sternstunde in die Medizingeschichte ein. Bei dieser Methode wird die Bauchdecke und insbesondere die Gebärmutter nicht wie zuvor üblich von oben nach unten, sondern im [+] Lesen Sie mehr Die neue Operationsmethode beim Kaiserschnitt, die der Heidelberger Professor Adolf Kehrer am 25. September 1881 erstmals in Meckesheim ausführte und die bis heute angewandt wird, war seinerzeit bahnbrechend und ging als Sternstunde in die Medizingeschichte ein. Bei dieser Methode wird die Bauchdecke und insbesondere die Gebärmutter nicht wie zuvor üblich von oben nach unten, sondern im unteren, weniger muskulären Bereich quer geöffnet. Anschließend wird die Gebärmutter mithilfe von karbolgetränkten Seidenfäden in drei Schichten mit dem Bauchfellüberzug vernäht. Die Sterblichkeit der Mütter bei einem Kaiserschnitt sank fortan von über 80 Prozent auf heute unter 0,1 Prozent. Dies alles ist nachzulesen in der Broschüre "Meckesheim und sein epochaler Kaiserschnitt von 1881", die in der Schriftenreihe zur Meckesheimer Ortsgeschichte, einem Bürgerschafts-projekt, erschienen und im Rathaus erhältlich ist. tri

[-] Weniger anzeigen

Bürgermeister Maik Brandt begrüßte die Mediziner herzlich bei "Kaiserwetter" am "Kaiserschnitt-Haus" und lud zum anschließenden Imbiss im Rathaus ein. Auch Nachkommen des Kaiserschnitt-Kindes Emilie Schmidt, geborene Schlusser - sie hatte selbst 13 Kindern das Leben geschenkt - waren zum Empfang gekommen: die Enkel Wolfgang Schmidt, Udo Gutruf, Sigrid Zimmermann (geborene Gutruf) und Gunhilde Haller (geborene Schmidt) sowie Urenkel Rainer Zimmermann. "Ohne Professor Kehrer würde es uns alle, und das ist inzwischen eine richtig große Familie, gar nicht geben", stellten die Enkel anhand eines mitgebrachten Stammbaums dankbar fest.

Dass das Geburtshaus noch steht, ist dem Engagement von Bürgern und Hausbesitzer Günter Lochmeyer zu verdanken. Einst war ein Abriss geplant, doch im Jahr 2011 wurde das Häuschen mit Fördermitteln saniert und ist bewohnt. Zwar gibt es in der ehemaligen Geburtsstube im Obergeschoss kein Museum, doch Lochmeyer betonte: "Der Raum hat die Originalgröße und noch die Originaltüren von damals, auch die Anzahl und Größe der Fenster blieben erhalten." Das Interesse der Ärzte war groß - auch beim Austausch mit den Nachfahren.