Meckesheim. (lew) Ein aufgeschütteter Erdwall gegen Wildparker unterhalb der B45-Brücke: Mit dieser Maßnahme hat das Straßenbauamt des Rhein-Neckar-Kreises einen drängenden Wunsch der Meckesheimer Gemeindeverwaltung umgesetzt. Auf RNZ-Nachfrage zeigt sich Bürgermeister Maik Brandt erleichtert. "Seit Einrichtung des kostenpflichtigen Pendlerparkplatzes am Bahnhof wichen gewitzte Verkehrsteilnehmer auf diese freie Fläche unterhalb der Brücke aus", berichtet der Rathauschef von seinen Erfahrungen.

Dies habe zu zahlreichen Beschwerden aus der Bevölkerung und in der Folge auch aus dem Gemeinderat geführt. Selbst die Initiative zu ergreifen sei für ihn jedoch nur insofern möglich gewesen, sich an den Rhein-Neckar-Kreis zu wenden, in dessen Besitz sich das Gelände unter der Brücke entlang der Ortsdurchfahrt befindet. Brandt sagt deshalb: "Für uns als Gemeinde war dem wilden Parken schwer zu begegnen, da unser Gemeindevollzugsdienst hier nicht tätig werden konnte."

Bereits vor einem Jahr habe das Straßenbauamt einen kleinen Erdwall aufgeschüttet, der aber laut Brandt "von hartnäckigen Verkehrssündern sprichwörtlich plattgewalzt wurde". Die nun deutlich erhöhte Begrenzung soll solch ein regelwidriges Verhalten von vorneherein unmöglich machen.

Susanne Uhrig vom Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises teilt mit, dass die Arbeiten innerhalb von zwei Tagen durchgeführt wurden und mittlerweile abgeschlossen sind. Mit der Umsetzung sei die Straßenmeisterei in Neckarbischofsheim betraut worden. Die dafür aufgewendeten Kosten für Personal und Gerät beziffert Uhrig auf 700 Euro.