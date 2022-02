Von Inge Hanselmann

Meckesheim. Die Arbeiten am neuen Verkehrskreisel an der Einmündung der Straße "Am Rainbrunnen" in die Eschelbronner Straße haben im Januar begonnen. Offiziell eröffnet wurde die wichtige Baumaßnahme nun von Bürgermeister Maik Brandt, der mit dem großen Kettenbagger symbolisch eine Schaufel voll Erde bewegte.

Er bezeichnete das Bauvorhaben als einen Meilenstein für die Verkehrssicherheit und die Erschließung des künftigen Baugebiets Vorderer Blösenberg. "Ohne die neue Anbindung kann das vor Jahren teuer gekaufte Land nicht genutzt werden", sagte er. Denn laut Gemeinderatsbeschluss wird ein neues Wohngebiet oberhalb des Sonnenrains erst in Angriff genommen, wenn es eine zweite ausgebaute Straße dorthin gibt. Bereits im Jahr 2005 war eine Kreisellösung favorisiert worden, um einerseits den Verkehr in der Kurve der Straße von Eschelbronn kommend vor der Ortseinfahrt zu verlangsamen und andererseits die sehr steile, schwierige Auffahrt in das Baugebiet Rainbrunnen zu entschärfen. Über Jahre blieb es bei immer neu aufgelegten Planvarianten.

Vom Kreisverkehr in der Eschelbronner Straße gelangt der Verkehr künftig ins Baugebiet Rainbrunnen. Grafik: Gemeinde Meckesheim

Lange sei vergeblich über eine Lösung verhandelt worden, blickte Brandt zurück. Er habe die festgefahrenen Gespräche mit den Grundstückseigentümern wieder aufgenommen und langwierige Gespräche mit dem Regierungspräsidium geführt, denn die Verkehrsfläche grenzt an Natur- und Landschaftsgebiete. Wie wichtig eine zweite ausgebaute Straße in die schön gelegene Siedlung am nach Südwesten ausgerichteten Hang schon derzeit sei, habe sich erst kürzlich gezeigt. Wegen einer privaten Baumaßnahme war die Zufahrt über die Straße "Am Sonnenrain" wie berichtet über Wochen gesperrt – und die Umleitung führte über die steile, schmale Straße "Am Rainbrunnen". "Jetzt starten wir endlich mit dieser Zukunftsinvestition durch, und das in unserem Jubiläumsjahr!", freute sich der Bürgermeister.

Für 640.000 Euro sei der Auftrag an die Firma Reimold aus Gemmingen gegangen, nannte Bauamtsleiter Andreas Fritz die Vergabesumme. Hinzu kommen 40.000 Euro für die Ergänzung der Straßenbeleuchtung durch die Firma Syna. Gebaut werde ein Minikreisel, erläuterte Dietmar Glup vom planenden Ingenieurbüro aus Sinsheim. Mit einem Gesamtdurchmesser von 22 Metern werde die Kreisverkehrsfläche bis in die heutige Wiese ragen. Die Gemeindeverbindungsstraße werde etwas vom Hang weg gerückt, was die Übersichtlichkeit in der Kurve verbessere. Das Zentrum des Minikreisels erhalte eine aufgepflasterte Oberfläche, damit große Fahrzeuge den inneren Randstreifen in langsamer Geschwindigkeit überfahren könnten. Durch die neue Verkehrsführung wird die Auffahrt ins Wohngebiet verbreitert und der Verkehrslast entsprechend ausgestaltet, führte Luzia Föhner vom Planungsbüro ergänzend aus.

Über die eigentlichen Arbeiten auf der Baustelle gab Oberbauleiter Mark Fischer Auskunft: Die Asphaltschicht der bestehenden Straße ist bereits abgefräst und der angefallene Mutterboden zu einem Wall auf der Wiese zusammengeschoben. Aufragende Betonschächte zeigen die schon verlegte Kanaltrasse an. Das Telefon-, Strom- und Glasfasernetz wird vervollständigt sowie die Wasserleitung zum Vereinshaus am Hundeplatz neu verlegt. Das Gelände muss angepasst werden, indem die Rampe zur Rainbrunnenauffahrt neu modelliert und das Niveau zur Wiese hin angepasst wird. Dazu habe er mit seinem fünfköpfigen Bautrupp sieben schwere Fahrzeuge im Einsatz, erklärte Polier Wilfried Weckesser den Besuchern. Zügig soll es vorangehen. Mitte des Jahres will man fertig sein. Bis dahin muss die Straßenverbindung voll gesperrt bleiben.