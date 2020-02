Von Nicolas Lewe

Meckesheim. Bis auf eine Höhe von rund einem Meter über dem Boden hat der Baum keine Rinde mehr. Rundum ist der Stamm fein säuberlich abgenagt. Das untere Ende gleicht in der Form einer Sanduhr – und der nächste stärkere Windstoß dürfte dem Gewächs am Uferrand den Garaus machen. Die Spuren, welche die Meckesheimer Angler jetzt bei ihrer Putzaktion am Schwarzbach fanden, waren ohne Zweifel das Werk eines oder mehrerer Biber (siehe auch Hintergrund unten). Die RNZ hatte in der Vergangenheit bereits über Exemplare der fleißigen Nager in Bammental und Mauer berichtet.

Dass nun auch entlang des weiteren Elsenzverlaufs und am Schwarzbach in Meckesheim vermehrt Biberspuren auftreten, ist für Hilmar Grzesiak keine Überraschung. Der 74-Jährige ist im Angelsportverein Meckesheim ebenso aktiv wie im örtlichen Ableger des Naturschutzbundes. Dort hat er sich, nicht zuletzt wegen der von ihm geleiteten Biberwanderungen, einen Ruf als Biberexperte erworben. Tatsächlich seien die ersten Biber in Meckesheim sogar schon vor etwa zehn Jahren aufgetaucht.

Hintergrund Der Biber war in Deutschland bis weit ins 19. Jahrhundert hinein flächendeckend angesiedelt. Über Jahrhunderte wurde das größte Nagetier Europas jedoch intensiv gejagt. Die Menschen nutzten sein Fleisch als Fastenspeise, denn Biber galt als Fisch und war den Gläubigen erlaubt. Sein dichtes Fell war begehrt für Hüte und sein Drüsensekret, [+] Lesen Sie mehr Der Biber war in Deutschland bis weit ins 19. Jahrhundert hinein flächendeckend angesiedelt. Über Jahrhunderte wurde das größte Nagetier Europas jedoch intensiv gejagt. Die Menschen nutzten sein Fleisch als Fastenspeise, denn Biber galt als Fisch und war den Gläubigen erlaubt. Sein dichtes Fell war begehrt für Hüte und sein Drüsensekret, Bibergeil genannt, wurde lange Zeit für ein Wunderheilmittel gehalten. Die Jagd führte dazu, dass der Biber im Donau- und Rheingebiet sowie den Nebenflüssen komplett ausgerottet war und sich nur in wenigen Bereichen der Elbe retten konnte. Das erzählt der Meckesheimer Biberexperte Hilmar Grzesiak, nachdem dort zuletzt vermehrt Biberspuren entdeckt wurden (siehe Artikel oben). Dass der Biber heute in der Region rund um Heidelberg wieder heimisch ist, begründet Grzesiak mit der "Wiedereinbürgerung", die bereits Mitte der 1960er als eine Maßnahme zur Biodiversität in Bayern gestartet wurde. Bis 1980 wurden etwa 120 Biber in Bayern angesiedelt. Damit hatten die Nager eine gute Ausgangssituation, um eine stabile Population aufzubauen. Schätzungen zufolge gibt es heute rund 22.000 Biber in Bayern. Von dort aus haben sie dem Meckesheimer Experten zufolge ihre Reise über Altmühl und Kocher nach Baden-Württemberg angetreten. Hinzu kommen weitere wandernde Biber von Südosten über Donau und Iller, von Süden aus der Schweiz (hier wurden die Nager bereits 1956 wiederangesiedelt) über den Hochrhein und von Westen aus Frankreich vom Elsass. Laut Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) gibt es inzwischen wieder über 5500 Biber in Baden-Württemberg – Tendenz steigend. (lew)

Wobei Letzteres eher im übertragenen Sinne zu verstehen ist. "Biber sind nachtaktiv", sagt Grzesiak. Selbst wer sich gezielt auf die Suche nach ihnen begebe, bekomme sie nur selten zu Gesicht. Ihre Spuren seien dagegen nicht zu übersehen. "Die müssen fressen", formuliert es der Biberexperte lapidar. Ein erwachsener Biber frisst im Winter am Tag etwa fünf Kilogramm Rinde. Außerdem, so Grzesiak, schmecke Bibern von Getreide über Mais bis Schwarzsenf alles, was der Bauer anbaut. Und: "Biber lieben Apfelbäume, die sind zuerst dran."

Charakteristisch für die Nager seien sogenannte "Rutschen", die vom Bachlauf zu den Äckern hinaufführen. Ihre Unterschlupfe, die Burgen, würden Biber wiederum bevorzugt so bauen, dass der Eingang unterhalb der Wasseroberfläche ist. "Wenn der Wasserpegel dafür nicht hoch genug ist, wird gestaut", weiß der Experte. Dann könne es zu Konflikten mit angrenzenden Grundstückseigentümern kommen. Eine akute Gefahr, dass der Biber, dessen Population sich in Meckesheim auf sechs oder sieben "Junggesellen" belaufe, die Hochwassersituation verschärfen könnte, sieht Grzesiak nicht. Vielmehr gehörten die Biber selbst zu den Leidtragenden, da das Hochwasser ihre Burgen wegschwemme.

Biberexperte Hilmar Grzesiak. Foto: privat

"Biber sind sehr partnertreu", erklärt der 74-Jährige. Spätestens, wenn es Nachwuchs gebe, wünsche eine solche Biberfamilie dann keine "Junggesellen" mehr in ihrem Revier. Es komme zu Revierkämpfen, woraufhin dann in der Regel die "Junggesellen" auf Wanderschaft gehen und auch auf kleinere Bäche ausweichen. Ob dieses Szenario auch auf Meckesheim zukommen wird, werde sich erst noch zeigen. Aktuell laufe noch bis April die Paarungszeit. Die Paarung findet unter Wasser statt. Nach einer Tragzeit von rund 100 Tagen sei dann mit Nachwuchs zu rechnen – meist Zwillinge oder Drillinge, selten mehr.

Der Biber ist in Deutschland wieder auf dem Vormarsch. Foto: Patrick Pleul

"Biber stehen in Deutschland unter Naturschutz", betont Grzesiak. Sprich: Sie dürfen nicht gejagt werden. Größere Gedanken, wie man mit ihnen umgeht, müssten sich Gemeinden aber ohnehin erst machen, wenn die Nager innerorts auftauchen. Das sei in Meckesheim bisher nicht der Fall. So lange von einem der angefressenen Bäume keine Gefahr ausgehe, sehe die Wasserrahmenrichtlinie der EU vor, diesen einfach stehen zu lassen beziehungsweise liegen zu lassen, wenn er denn ins Wasser fällt und niemanden stört. Grzesiak findet das vernünftig: "Uns wird klargemacht, dass wir in einer künstlichen Landschaft leben." Man müsse dem Biber mit Toleranz begegnen. "Er ist da, mich stört er nicht."