Meckesheim. (pol/mün) Drei Männer einer fünfköpfigen Radfahrer-Gruppe mussten am frühen Samstag in Krankenhäuser in Heidelberg und Sinsheim eingeliefert. Sie waren bei einem Unfall in Meckesheim verletzt worden.

Gegen 7.50 Uhr kam es zu der Kollision einer 54 Jahre alten VW-Golf-Fahrerin mit dem radelnden Quintett. Die Frau wollte auf der Friedrichstraße in die Prof.-Kehrer-Straße nach links abbiegen.

Der Polizei ist noch nicht klar, ob die Autofahrerin möglicherweise die Geschwindigkeit der Radfahrer falsch eingeschätzt hat, heißt es in der Mitteilung.

Dem ersten und dem letzten Radler gelang es noch, dem Auto auszuweichen. Die anderen drei Männer prallten auf den Golf.

Ein 36-jähriger Rennradfahrer streifte die Front des VW und stürzte dann auf die Fahrbahn. Ein 37-Jähriger und 57-Jähriger wurden hingegen auf die Motorhaube aufgeladen und stürzten.

Die drei leichtverletzten Männer kamen zur weiteren Abklärung in Krankenhäuser in Heidelberg und Sinsheim.

Gegen die 54-jährige Unfallverursacherin werde wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt, so die Polizei.