Von Nicolas Lewe

Meckesheim. Es ist gut, wenn man sich in Krisenzeiten auf seine Freunde verlassen kann. In Meckesheims US-amerikanischer Partnerstadt Harrison wird aktuell Geld gesammelt für ein neues Fahrzeug für die Feuerwehr im Meckesheimer Ortsteil Mönchzell. Das Spendenziel liegt bei 50.000 Dollar; bereits wenige Stunden nach dem Aufruf durch Harrisons Bürgermeister Bill Neyer gab es Spendenversprechen in Höhe von 13.000 Euro. Man wolle, so Neyer, "die deutschen Freunde in dieser weltgeschichtlich kritischen Zeit unterstützen”. Doch der Reihe nach.

Es war inmitten all der Schrecken des fürchterlichen Krieges in der Ukraine auch ein nicht unerheblicher Schrecken für die Helfer aus Meckesheim und Eschelbronn: Wie berichtet ist auf dem Rückweg von der ukrainischen Grenze, wo Sachspenden abgegeben und 34 Flüchtlinge aufgenommen worden waren, ein Fahrzeug des Konvois in einen schweren Unfall verwickelt worden. Auf der polnischen Autobahn war der Fahrer eines italienischen Hilfstransports ungebremst in das Auto der Meckesheimer Helfer gerast. Fast wie durch ein Wunder wurde dabei zwar niemand ernsthaft verletzt; das Fahrzeug, der Mannschaftstransportwagen (MTW) der Mönchzeller Feuerwehr, war aber nicht mehr fahrbereit. Die polnische Polizei nahm den Unfall auf.

Zwei Bürgermeister, die sich sehr schätzen: Maik Brandt (l.) und sein Amtskollege Bill Neyer, hier beim Besuch in Harrison 2020. Foto: privat

Schnell war aber auch klar, dass die Versicherung des Unfallverursachers nur den Zeitwert des MTWs, Baujahr 2008, ersetzen wird. Dieser liegt laut Bürgermeister Maik Brandt, der während des Unfalls in einem der vorausfahrenden Fahrzeuge saß, zwischen 10.000 und 15.000 Euro. Und der MTW fehlt nun der Mönchzeller Wehr. Seit vergangenem Freitag wurde den Einsatzkräften als kurzfristige Übergangslösung der neue Bürgerbus der Gemeinde Meckesheim zur Verfügung gestellt. Langfristig führt jedoch kein Weg an einer Neuanschaffung vorbei. Einen Förderantrag beim Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis hat Bürgermeister Brandt bereits per Eilentscheidung gestellt. Die Aussichten auf eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 13.000 Euro sind ihm zufolge gut. Es ist allerdings mit einer Mindestwartezeit von 18 Monaten bis zum Eintreffen des Neufahrzeuges zu rechnen.

In der nächsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch, 23. März, soll als eine weitere Übergangslösung ein bereits erworbenes, gebrauchtes Feuerwehrfahrzeug präsentiert werden. Die Kosten hierfür betragen 19.000 Euro. Wie hoch die Kosten für die endgültige Ersatzbeschaffung ausfallen, ist noch nicht bekannt. Trotz Förderung und geplanter Wiederveräußerung des Übergangsfahrzeugs werden die Kosten für die Gemeinde im mittleren fünfstelligen Bereich liegen.

Die Hilfe aus Harrison ist dabei für Meckesheim ein Segen. Bürgermeister Brandt erklärte, er sei "überwältigt von der Initiative aus Harrison". Auf RNZ-Nachfrage berichtete der Rathauschef zudem, dass eine Delegation um Bürgermeister Bill Neyer plane, den Spendenscheck beim "Mei Fescht" Anfang Mai in Meckesheim zu überreichen. Dann soll auch endlich die Urkunde zur Städtepartnerschaft unterschrieben werden. Allein die Corona-Pandemie hatte diesen offiziellen Akt des Vollzuges bislang verhindert.

Zum Thema Ukraine-Hilfe sagte Brandt, dass der Hilfskonvoi, bei dem der Unfall geschah, zwar von Anfang an die einzige geplante Fahrt von Seiten der Gemeinde an die ukrainische Grenze gewesen sei. "Sollte es aber erforderlich sein, schließe ich auch einen weiteren Hilfskonvoi seitens der Gemeinde zur Evakuierung von Betroffenen nicht gänzlich aus", betonte Brandt. Er habe sich selbst ein Bild von den schlimmen Zuständen in den Auffanglagern im ukrainisch-polnischen Grenzgebiet machen können. Auf private Initiative hin sollen in jedem Fall weitere Transporthilfsfahrten von Meckesheim aus organisiert werden, um die Hilfsgüter an Ort und Stelle zu bringen. Erste Priorität der Gemeinde sei es nun, den hier Zuflucht gefundenen Menschen eine angemessene Versorgung zu bieten.