Meckesheim (pol/rl) Mit einem renitenten Ladendieb hatte die Polizei es am späten Donnerstagabend zu tun. Laut Polizeibericht wollte ein 17-Jährige in einem Lebensmittelmarkt in der Industriestraße eine Flasche Alkohol klauen. Und das zwei Mal an einem Tag.

Bereits am Nachmittag hatte er versucht Alkohol zu klauen. Dabei wurde er zwar erwischt, konnte aber davonlaufen. Warum er es dann weniger Stunden ausgerechnet im gleichen Supermarkt nochmal probierte ist unklar.

Auch bei seinem Versuch am Abend eine Flasche Alkohol mitgehen zu lassen, wurde er wieder erwischt. Auch diesmal versuchte er zu fliegen. Diesmal stellte sich ihm ein Mann in den Weg und versuchte ihn aufzuhalten. Daraufhin schlug der 17-Jährige auf den Mann ein und nach ihm trat. Allerdings konnte sich der Mann wehren und die Flucht aufhalten. Zusammen mit anderen Kunden und Angestellten brachte er den 17-Jährigen zu Boden, wo er fixiert wurde, bis die gegen 21.35 Uhr verständigte Polizei eintraf.

Die weiteren Ermittlungen gegen den jungen Mann wird der Jugendsachbearbeiter des Reviers Sinsheim führen.