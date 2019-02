Von Jutta Trilsbach

Mauer. Ein Bahnhof, zwei Gleise, zwei weit auseinanderliegende Haltepunkte in zwei Fahrtrichtungen. Das Besondere: Die Landesstraße 547 durchschneidet den Mauermer Bahnhof, sämtlicher Verkehr läuft auf der L 547, während Bahnreisende queren. Zwischen 6 und 18 Uhr fahren 61 Züge auf dieser Bahnstrecke, durchschnittlich sind die Schranken alle zwölf Minuten geschlossen. Es bilden sich oft Rückstaus bis zur Bundesstraße B 45.

Zu Stoßzeiten ist der Begegnungsverkehr zwischen Brummis, Autos, Fußgängern, Radfahrern und besonders für Kinder sehr gefährlich. Muss etwa hier erst ein schlimmer Unfall passieren, damit endlich vorsorgende Maßnahmen seitens des Landratsamtes getroffen werden? Bis jetzt sieht das Amt dort keinen Unfallschwerpunkt. Obwohl es im vorigen Jahr im Bereich des Haltepunktes zu einem Unfall mit Fahrerflucht kam, als ein Lastwagen eine Radfahrerin und ihr Kind streifte und verletzte.

Hintergrund Stimmen vom Vor-Ort-Termin > Hermino Katzenstein fand es hilfreich, die Situation am Bahnhof live erlebt zu haben und bestätigte den Eingang der Mauermer Petition im Landtag. Ohne der weiteren Vorgehensweise vorzugreifen, betonte der Landtagsabgeordnete: "Ich habe eine starke Sympathie für Ihre Petition und nehme alle Petenten gleich ernst. Es ist [+] Lesen Sie mehr Stimmen vom Vor-Ort-Termin > Hermino Katzenstein fand es hilfreich, die Situation am Bahnhof live erlebt zu haben und bestätigte den Eingang der Mauermer Petition im Landtag. Ohne der weiteren Vorgehensweise vorzugreifen, betonte der Landtagsabgeordnete: "Ich habe eine starke Sympathie für Ihre Petition und nehme alle Petenten gleich ernst. Es ist mir sehr wichtig, dass einzelne Bürger gleiche Chancen haben, und daher werde ich diese Petition gewissenhaft bearbeiten. Die bereits gesammelten Unterschriften sind ein sehr respektables Ergebnis." > Bürgermeister John Ehret wies darauf hin, dass die Verwaltung schon sehr lange beim Landratsamt in dieser Angelegenheit insistiert hat: "Wir wünschen uns, dass das Verkehrsministerium beziehungsweise das Landratsamt das Verkehrsrecht prüft und uns in unserem Sinne Bericht erstattet." > Jürgen Bauschmann, Mitinitiator der Petition, beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit dieser Gefahrenlage: "Mauer ist der einzige Bahnhof in Deutschland, den Lastwagen und Autos genau in der Mitte mit 50 Stundenkilometern queren können. Wenn das 430 Meter lange Stück der Bahnhofstraße Tempo-30-Zone wird, verlieren Autofahrer nur ein paar Sekunden an Zeit, gewinnen aber auch selbst mehr Sicherheit." > Manfred Watzlawek sind Verkehr und Lärm schon lange ein Dorn im Auge: "Gefährlich ist zudem, dass kurz nach dem Halt des Zuges die Schranken gleich wieder geöffnet werden und erst danach die Zugtüren aufgehen, sodass die aussteigenden Bahnreisenden im schon schnellfließenden Verkehr zum Fahrradstand eilen oder die Straßen queren müssen." > Gabriele Fleig, Grundschullehrerin, findet die Verkehrssituation für die Kinder aus "Übersee" auf dem Schulweg viel zu gefährlich: "Sie sind auf diesen Weg angewiesen und müssen über den Bahnhof laufen oder mit dem Rad fahren, es gibt keinen anderen Fuß- oder Radweg zur Schule." (tri)

[-] Weniger anzeigen

Der Ortsverband der Grünen startete im Januar eine Petition an den Landtag. Die Grünen bitten darin um eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf Tempo 30 für den Straßenabschnitt der L 547 - vom Ortsende bis zur Anbindung an die B 45 in Mauer-Mitte. Denn die Gefahrenlage übersteige das gewöhnliche Verkehrsrisiko erheblich, der Verkehrslärm werde aufgrund veralteter Verkehrszahlen zu gering angesetzt und entspreche nicht der Realität, heißt es darin.

Mit ihrer Petition werden die Grünen von der Gemeinde Mauer voll unterstützt. Auf den Unterschriftenlisten, die auch im Rathaus ausliegen, haben sich bereits 130 Bürger eingetragen. Und es sollen noch mehr werden.

Zu einer Besprechung vor Ort hatten Manfred Watzlawek, Jürgen Bauschmann und Gabriele Fleig Bürgermeister John Ehret eingeladen und den Landtagsabgeordneten und Verkehrsexperten der Grünen, Hermino Katzenstein. Letzterer ist Mitglied im Petitionsausschuss des Landtages und begeisterter Radfahrer. Als er kurz nach 15 Uhr auf dem Bahnhof aus Richtung Sinsheim mit dem Fahrrad ankam, bekam er sogleich die unübersichtliche Verkehrssituation zu spüren.

Denn zu vollen Stunden rollen hier bis zu drei S-Bahnen in kurzen Abständen aus beiden Richtungen an, zwei Regionalexpresszüge rauschen vorher noch vorbei, die Schranken bleiben minutenlang geschlossen. Ergo bilden sich lange Staus und Autofahrer geben nach der langen Wartezeit dann ordentlich Gas, um möglichst schnell aus dem Ort raus oder in die Ortsmitte zu fahren.

Erst an der Schulbushaltestelle an der Abzweigung in die B 45 sind 30 Kilometer pro Stunde vorgeschrieben. Insgesamt treffen sich um den Bahnhof die Verkehre aus sechs ein- und ausmündenden Straßen und Wegen, bei täglich 320 Schwerlastern allein zum Steinbruch und zusätzlich ins Gewerbegebiet in "Übersee". Gerade in den dunklen Jahreszeiten verschlimmert sich die ohnehin schwierige Lage für alle Verkehrsteilnehmer.

Zur unübersichtlichen Verkehrslage kommt dann zu allem Übel auch noch der Lärm hinzu, dem die Anwohner in der Bahnhofstraße tagtäglich ausgesetzt sind. Lediglich ein kleines Schild: "Freiwillig 30 fahren", welches die Gemeinde in Höhe der Bahnhofsgaststätte aufgestellt hat, wendet sich an die Autofahrer mit der Bitte um Rücksichtnahme. Umsichtige Fahrzeuglenker halten sich daran, viele andere aber nicht.