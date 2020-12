Von Nicolas Lewe

Mauer. Julia Schmitt macht ihrem Ärger Luft. Nachdem ihr mit ihrer zehn Wochen alten Tochter im Kinderwagen der Zutritt zum örtlichen Rewe-Markt versagt worden ist, wendet sich die 36-Jährige aus Mauer an die RNZ. Der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes am Eingang habe ihr zu verstehen gegeben, dass der Marktbesuch nur mit einem Einkaufswagen möglich sei. "Um den Mindestabstand zu gewährleisten und sicherzustellen, dass sich nicht zu viele Personen im Markt aufhalten": Ein Plakat im Eingangsbereich weist auf diese Corona-bedingte Regelung hin, die auch in anderen Supermärkten derzeit üblich ist.

Was die 36-jährige Mutter so verärgert, ist die Tatsache, dass der Security-Mann den Kinderwagen nicht als Einkaufswagen-Ersatz anerkannte. Ihre kleine Tochter könne sie schließlich weder die ganze Zeit des Einkaufs über tragen, noch diese in den Einkaufswagen setzen, da sie dafür noch zu klein sei. Eine Möglichkeit, die Kleine zu Hause zu lassen, habe es auch nicht gegeben. Die Antwort, die sie auf diese Argumentation hin von dem Mann erhielt, habe wie folgt gelautet: "Ich solle den Kinderwagen mit meinem Kind zu den Fahrrädern stellen, dann könnte ich mir einen Einkaufswagen nehmen."

Für Julia Schmitt kam dies selbstredend nicht in Frage. Ironisch meint sie: "Klar, ich lasse meine kleine Tochter bei zwei Grad Außentemperatur am Fahrradständer stehen, damit ich einkaufen kann..." Auf Facebook schildert die 36-jährige den aus ihrer Sicht unerhörten Vorfall. Die Resonanz ist groß, das Verständnis für den Security-Mann gering. Der Beitrag wird über 80 Mal geteilt und fast 200-fach kommentiert.

Die Kommentatoren finden es "bekloppt", "unfassbar" und "engstirnig", den Zugang mit Kinderwagen zu verbieten. Andere hinterfragen offen den Sinn dahinter, die Marktbesucher anhand der Einkaufswägen zu zählen.

Eine Argumentation, die in den Kommentaren häufiger auftaucht, ist die, dass der Mann vom Sicherheitsdienst nur das ausführe, was ihm vermeintlich aufgetragen wurde. Es sei daher ratsam, in solchen Fällen das direkte Gespräch mit der Marktleitung zu suchen. Julia Schmitt hat dies getan. Wie sie im Gespräch mit der RNZ erzählt, habe sie direkt nach der abweisenden Antwort des Security-Mannes die Marktleitung verlangt. Daraufhin habe sie "großzügigerweise" doch noch mit dem Kinderwagen einkaufen gehen dürfen, "solle in Zukunft aber auf die Einkaufswagenpflicht und das Kinderwagenverbot achten".

Die 36-Jährige beschwerte sich über die Rewe-Hotline und informierte auch Bürgermeister John Ehret. Danach habe sich die zuständige Marktleiterin bei ihr gemeldet und sich ausdrücklich für den Vorfall entschuldigt. Der Security-Mann sei in der Zwischenzeit entlassen worden. Gegenüber der RNZ erklärte die Marktleiterin, dass für sie damit der Fall erledigt sei. Und auch die Rewe-Pressestelle in Köln schloss sich auf Nachfrage der Schilderung der Marktleiterin an, es habe sich "um ein Missverständnis bei einem Angestellten eines Dienstleisters" gehandelt. Dieses sei, so Pressesprecher Thomas Bonrath, "mit der betreffenden Kundin im persönlichen Gespräch einvernehmlich geklärt" worden.

Aus Sicht einer Kommentatorin bei Facebook wäre derartiger Ärger übrigens leicht zu vermeiden, wenn die Security sich für solche Spezialfälle ein paar Einkaufswägen "reserviert", die dann beim Verlassen des Marktes wieder freigeben werden. Bis die nächste Mutter mit Kinderwagen kommt ...