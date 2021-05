Von Jutta Trilsbach

Mauer. Zu verlockend scheint die Steilwand am Fundort des "Homo heidelbergensis" zu sein: Trotz jüngster Sicherungsmaßnahmen begeben sich dort offenbar wieder Kinder und Jugendliche in Lebensgefahr. Mit Blick auf das Gebiet, wo 1907 der weltberühmte Unterkiefer gefunden wurde, warnt die Gemeinde nun umso dringlicher: Die Sandgrube ist kein Spielplatz und "Eltern haften für ihre Kinder".

Eigentümer dieses Naturschutzgebietes ist übrigens das Land Baden-Württemberg, das auch für die Verkehrssicherheit verantwortlich zeichnet. Das Areal wird verbotenerweise auch als Abenteuerspiel- oder Grillplatz genutzt. Und nur ein paar Meter vor dem eigentlichen Fundort des Unterkiefers befindet sich eine Löss-Steilwand. Schon seit vielen Jahren haben hier Kinder oder Jugendliche immer wieder Höhlen gebaut und sich damit in Lebensgefahr gebracht.

Erst vor vier Monaten waren an dieser Stelle Sicherungsmaßnahmen erfolgt, die den Aufstieg in die Steilwand verhindern sollten. Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe organisierte die Gemeinde im Dezember eine Fachfirma, die durch den Abtrag von Erde die sandige Steilwand vergrößerte. Auf dem abgebaggerten, sandigen Rohboden der Böschung können zudem lichtliebende Insekten weiteren Lebensraum finden und Wildbienen nisten. Gleichzeitig sollte durch die Baggerarbeiten verhindert werden, dass Kinder von unten in die Höhlen gelangen können und sich bei einem Einsturz in Lebensgefahr bringen.

Doch ein Trampelpfad zeugt neuerdings davon, dass dort wieder gekraxelt wird. Unbekannte haben sogar frische Trittlöcher in die Steilwand geschaufelt, um das Erklimmen der Höhle zu erleichtern. Eine kleine spitze Schaufel, die dort liegen gelassen wurde, könnte darauf hinweisen, dass sich Kinder oder Jugendliche dort wieder zu schaffen gemacht haben.

An der eigentlichen Fundstelle des Unterkiefers laden übrigens zwei Picknickplätze zur Rast ein. Die Gemeinde übernimmt die Pflege, leert die Papierkörbe und mäht die Wiese. Hier sichern ein hoher Zaun und ein Verbotsschild das Betreten der historischen Sandgrube ab.

Obwohl Schilder darauf hinweisen, dass Feuer verboten ist, hatten Jugendliche dort gezündelt und Totholz in Brand gesetzt. Die Feuerwehr musste im vergangenen Jahr zweimal zum Löscheinsatz in der Sandgrube ausrücken.

Die alten, reparaturbedürftigen Informationsschilder über den Sandabbau und die Grube Grafenrain wurden übrigens abgebaut. Sie sollen nun durch neue ersetzt werden.

Info: Ein Film mit dem Titel "Die Sandgrube Grafenrain – Fundort des Homo heidelbergensis" über den weltberühmten Unterkiefer ist auf der Internet-Plattform Youtube zu sehen.