Von Sabrina Lehr

Mauer. Die zweite Rate für das neue Feuerwehr-Fahrzeug, die Sanierungen von Dino-Spielplatz und dem Geländer des Stegs über die Elsenz sowie natürlich als größtes Projekt über allem schwebend die Sanierung der Sport- und Kulturhalle: Das Jahr 2022 ist für die Gemeinde ein Jahr der Investitionen. Rund 4,3 Millionen Euro sind im diesjährigen Haushalt dafür vorgesehen, den der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig verabschiedete. Der Finanzierungsmittelbedarf für die geplante Investitionstätigkeit liegt bei rund 3,3 Millionen Euro und zudem sind Tilgungen in Höhe von 58.300 Euro vorgesehen. Angesichts dessen kann auch der Überschuss von knapp 1,04 Millionen Euro aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht verhindern, dass laut Ehret am Ende des Jahres rund 2,3 Millionen Euro in der Kasse fehlen werden.

Nichtsdestotrotz: Obwohl die Pandemie sich wie in der gesamten Bundesrepublik auch auf Mauer auswirkt, seien die Auswirkungen auf den kommunalen Finanzausgleich im Vergleich zum Vorjahr deutlich geringer, wie Bürgermeister John Ehret betonte. Eine Kreditaufnahme indes sei wie auch 2021 in diesem Jahr nicht angedacht. "Aufgrund der sparsamen und vorausschauenden Haushaltsführung der vergangenen Jahre" reichten die "vorhandenen Finanzmittel" aus, um das Jahr 2022 ohne Darlehen zu schultern, so Ehret.

Zu schultern gilt es konkret folgende Investitionen: Neben dem eingangs genannten Feuerwehrfahrzeug, für das die zweite Rate in Höhe von 182.000 Euro fällig wird, den 150.000 Euro für die Neugestaltung des Dino-Spielplatzes und den drei Millionen Euro für die Hallensanierung bezuschusst die Gemeinde die Sanierung der Heizung im örtlichen Pflegeheim mit 20.000 Euro. Für Tiefbauarbeiten im Zuge des Breitbandausbaus sind 50.000 Euro eingeplant, für die Sanierung des Geländers des Stegs über die Elsenz 40.000 Euro. 50.000 Euro fließen als Restzahlung in die Elektrifizierung der Bahnstrecke, 10.000 Euro in den Erwerb von Fahrradboxen am Bahnhof, 8000 Euro in ein Carsharingprojekt und 3000 Euro in eine "feste Beschallungsanlage" am Friedhof. Für den Grunderwerb für Parkflächen ist im Haushalt eine Pauschale von 80.000 Euro angesetzt, für den Erwerb von Grundstücken im Allgemeinen 250.000 Euro. 200.000 Euro fließen ins Wasserwerk, außerdem sind für etwaige Arbeiten an Kanälen und Straßen jeweils 100.000 Euro vorgesehen.

Es sind Investitionen, die der Kommune dabei helfen sollen, vier Ziele zu erreichen: eine "zeitgemäße, verkehrssichere, nachhaltig hergestellte und bedarfsgerechte gemeindeeigene Infrastruktur" zu schaffen, ein lebendiges Vereinsleben zu bewahren, eine CO2-neutrale Gemeinde zu werden und eine "zukunftsfähige bedarfs- und bedürfnisorientierte Betreuung" zu bieten.

Im Zuge dieses letzten Ziels kündigte John Ehret ein weiteres Vorhaben an, das die Gemeinde 2023 und 2024 beschäftigen wird: Die drei Gebäude des Schulzentrums sollen in ein "bedarfsorientiertes Bildungs- und Betreuungszentrum" umgewandelt werden. "Die bestehenden Gebäude sollen hierbei durch verschiedene Umnutzungen und Sanierungen künftig möglichst optimal genutzt werden", so Ehret. Oder mit anderen Worten: Der Gemeinde steht neben der Sport- und Kulturhalle ein neues Großprojekt bevor.

Das Klima liegt allen Fraktionen am Herzen

Mauer. (lesa) So äußerten sich die Sprecher der vier Fraktionen im Mauermer Gemeinderat zum Haushalt 2022.

Rainer Drös (CDU). Foto: Lehr

> Rainer Drös (CDU) sah "eine ganze Reihe von positiven Aspekten", aber auch "wichtige Herausforderungen". So zum Beispiel die Neugestaltung der Schule, bei der im Vorfeld eine intensive Bedarfsplanung erforderlich sei. In diesem Zusammenhang müsse die Neugestaltung des Schulhofs in Angriff genommen werden. "Hier sollte die bisherige Nutzung als Parkfläche auf den Prüfstand gestellt werden", so Drös. In Sachen Klimaschutz erwarte er "Hausaufgaben" für die Gemeinde wie die "konsequente Aus- und Nachrüstung von Dachflächen gemeindeeigener Gebäude mit Photovoltaikanlagen". Daneben bemängelte er die unbefriedigende "Verkehrs- und Parksituation im Ortskern", die "zeitnah" angegangen werden müsse. Drös gemahnte, etwa für den Bedarf an Wohnraum für Flüchtlinge sowie "mögliche weitere unvorhergesehene Situationen" in den Folgehaushalten weitere Gelder einzuplanen.

Andreas Raser (UfM). Foto: Lehr

> Andreas Raser (UfM) attestierte dem Haushalt eine "Fokussierung auf die zentralen, wichtigen Themen". Zentral für seine Fraktion sei, dass "Mauer weiterhin als familienfreundliche Gemeinde wahrgenommen wird". Daher hob er die Investitionen in die Halle und den Dino-Spielplatz hervor. Was ein "weiteres wichtiges Thema" – die Bildung und Betreuung – angeht, lobte er, dass "die digitale Leistungsfähigkeit unserer Schule ausgebaut und mit weiteren digitalen Medien ausgestattet" wird. "Auch in den Kindergärten werden die Weichen gestellt, um den Bedarf an Unterbringungsplätzen auch in der Zukunft zu gewährleisten", sagte er. Abschließend betonte er die Verpflichtung, den Klimaschutz voranzutreiben, auch wenn "das Klima nicht in Mauer gerettet" werde: "Für die nächsten Jahre sollten wir schauen, gerade auf den öffentlichen Gebäuden Photovoltaikanlagen zu installieren."

Heiko Braun (SPD). Foto: Lehr

> Heiko Braun (SPD) freute sich, einen "soliden Haushalt" verabschieden zu können. Er hob hervor, dass im Haushalt strategische Ziele definiert wurden – befand aber auch, dass dies angesichts des Investitionsbedarfs in Schule und Kindergärten notwendig sei. Er erwähnte, dass die "Kapazitäten der Kindergärten an ihre Grenzen stoßen" und dass man "Weichen für weitere Schritte" gestellt habe. Was das Ziel angehe, CO2-neutral zu werden, regte er einen Plan an, "wann und wie in den nächsten Jahren alle gemeindeeigenen Dachflächen mit Photovoltaik belegt werden können". Zudem wünschte er die Schaffung einer regelmäßigen Klimamesse. Zwar freute sich Braun über eine gesunkene Pro-Kopf-Verschuldung und die ausbleibende Kreditaufnahme: "Leider muss ich nun jedoch noch erwähnen, dass diese Zahlen mit Vorsicht zu genießen sind", betonte er mit Blick auf die Pandemie und den Krieg in der Ukraine.

Gabriele Fleig (Grüne). Foto: Lehr

> Gabriele Fleig (Grüne) hob den Anteil ihrer Fraktion an der energetischen Sanierung der Halle hervor: Fördergelder seien "mehrfach und beharrlich" von den Grünen eingefordert worden, so Fleig, "auch gegen den von der Verwaltung und anderen Fraktionen vorgegebenen Trend zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben mit energetischen Mindeststandards". Dies würde sich künftig niederschlagen – "nicht nur im Gemeindesäckel, sondern auch im Hinblick auf die Klimaschutzbilanz". Das gesparte Geld solle in einen Zukunftsfonds gesteckt werden. Positiv hob sie das vorgesehene Carsharing-Angebot sowie die Anschaffung von Fahrradboxen hervor. Sie betonte die "wichtige Aufgabe", neuen Wohnraum zu generieren. Gleichzeitig mahnte sie, dass dies ressourcenschonend geschehen müsste. "Beim Thema Zukunftsplanung, vor allem unter Klimaaspekten, ist in Mauer durchaus noch Luft nach oben."