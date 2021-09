Von Jutta Trilsbach

Mauer. Alles funktionierte wie am Fließband: In der Norbert-Preiß-Grundschule versammelten sich über 30 Eltern, Großeltern und Freunde im Foyer. Das Helferteam war der Bitte des Elternbeirats und der Gemeinde für einen freiwilligen Arbeitseinsatz gefolgt, um angesichts der Corona-Pandemie Fensterlüftungssysteme für acht Klassenzimmer der Erst- bis Viertklässler zu bauen. Es sollte eine Mammutaufgabe werden, wie sich im Laufe des Tages herausstellte.

Aber von vorn: Viele hatten eigenes Arbeitsmaterial wie Handschuhe, Scheren, Seitenschneider, Teppichbodenmesser, Tacker, Akkuschrauber, Folienstifte und Metermaß mitgebracht. Dann wurde losgelegt: In einer Art Fertigungsstraße wurden Folienschläuche und Gitternetze in verschiedenen Längen für Abluftrohre zugeschnitten und fertiggestellt. Außerdem benötigte man Gerüste und hohe Leitern, um die Abluft-Zentralrohre, Absaugrohre und trichterförmigen Hauben an den Raumdecken sowie Ventilatoren und Fensteranschlüsse anbringen zu können.

Die Vorsitzende des Elternbeirats, Amanda Decker, Gemeinderat Braun sowie die Gemeindeverwaltung hatten sich zuvor in Rundschreiben an die Eltern gewandt und freuten sich über deren große Resonanz. Bei Heiko Braun – zwei seiner vier Töchter besuchen die Grundschule – liefen die Fäden der technischen Organisation und die Einteilung der Arbeitsteams in der Schule zusammen.

Der promovierte Physiker erklärte: "Forschende des Max-Planck-Instituts in Mainz haben das kostengünstige Fensterlüftungssystem in Selbstbauweise speziell für Schulklassen entwickelt." Sie hätten nachgewiesen, dass es effektiver arbeitet als mobile Raumluftfilter, wie sie nun im Nachbarort Meckesheim angeschafft werden (s. Artikel rechts) die nur von einem Standort die Luft von infektiösen Aerosolen reinigen. Das Deckensystem hingegen sauge die verbrauchte Luft direkt über den Schülersitzplätzen ein, bevor sie sich im Raum verteilen kann. Es transportiert sie dann über das Rohrsystem und ein Fenster nach draußen und ersetzt sie mit Frischluft, die über ein anderes Fenster in den Klassenraum strömt, demonstrierte Braun an einer Anlage.

Auch die Gemeindeverwaltung hatte sich über verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung der Raumlufthygiene informiert, um ab dem neuen Schuljahr den Unterricht möglichst ohne größere Beeinträchtigungen durchführen zu können. Die kostengünstige Variante auf Vorschlag von Braun und des Elternbeirats stieß bei der Verwaltung auf offene Ohren, sodass noch vor den Ferien per Eilentscheid die Freigabe für die komplette Materialbeschaffung in Höhe von 6000 Euro erteilt wurde.

Bürgermeister John Ehret sparte nicht mit Lob: "Wir begrüßen die vorbildliche Aktion und sind den Organisatoren und Eltern sehr dankbar für ihr großartiges Engagement." Die Gemeinde sorgte denn auch für Erfrischungsgetränke und frischgebackene Pizza.