Mauer. (bmi) Haushohe Flammen, Funkenflug und starke Rauchentwicklung: Ein Lagerfeuer in der Orffstraße drohte in der Nacht auf Samstag außer Kontrolle zu geraten. Ein Spaziergänger war beim Gassigehen auf das Feuer aufmerksam geworden und hatte gegen 23.30 Uhr die Feuerwehr gerufen. Diese rückte mit Martinshorn, Blaulicht und drei Fahrzeugen an und löschte die Flammen.

Bei den Bewohnern stieß der Einsatz derweil auf Unverständnis. "Sie fanden unser Eingreifen unnötig und sind uns verbal teils sehr aggressiv angegangen", berichtete Christian Römmer auf RNZ-Nachfrage. Der stellvertretender Kommandant stellt klar: "Das war ein Riesen-Feuer, Flammen und Funken sind hochgeschlagen, Wohnhaus und Hecken in unmittelbarer Nähe - also nicht gerade ungefährlich." Die jungen Männer hatten wohl tagsüber Hecken geschnitten und spät abends die Gartenabfälle verbrannt - laut Römmer mit Benzin beschleunigt und im alkoholisierten Zustand. Grünschnitt wird zwar meist außerhalb von Wohngebieten verbrannt. "Man darf Reisig nach vorheriger Anmeldung auch im Ort im eigenen Garten verbrennen - aber sicher nicht in diesem Ausmaß", so Römmer.