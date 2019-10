Von Jutta Trilsbach und Lukas Werthenbach

Mauer. Das Hallenbad der Elsenztalgemeinde ist nach mehreren Verzögerungen wieder betriebsbereit. Die Öffnung nach den Sommerferien musste zunächst wegen einer kaputten Pumpe, dann noch einmal wegen eines Defekts am Lüftungssystem verschoben werden. Nun steht das Bad zunächst für Vereine und Schulklassen offen. Nach den Herbstferien startet dann der gewohnte Betrieb für alle Bürger.

Erleichtert und mit einem Lächeln informierte Bürgermeister John Ehret bei der ersten öffentlichen Gemeinderatssitzung nach der Sommerpause: "Unser Schwimmbad ist wieder in Betrieb und ab Donnerstag wird zunächst unser DLRG-Verein wieder mit dem Training beginnen!" Was Ehret dabei noch nicht verriet: Er wird gemeinsam mit dem DLRG-Team den Startschuss für die offizielle Inbetriebnahme geben und selbst ein paar Runden im Becken ziehen.

Der Rathauschef ging im Ratssaal indes auf die Schwierigkeiten der Wartungs- und Reparaturarbeiten ein: "Diese Wochen haben mich einige graue Haare gekostet, es ist wirklich unfassbar, was sich Firmen im Service heutzutage alles so erlauben können." Damit spielte er auf die langen Wartezeiten wohl auch aufgrund des Fachkräftemangels an. Eine Firma aus dem Ruhrgebiet ließ bekanntlich mit der Reparatur der Lüftung auf sich warten.

Bürgermeister John Ehret. Foto: Trilsbach

Wie Ehret gestern auf Nachfrage erklärte, sei es neben einer engagierten Fachfirma aus Hirschberg offenbar auch der RNZ zu verdanken, dass sich die Wiedereröffnung des 1966 erbauten Hallenbads nicht noch länger zog: "Ein Handwerker hat in der Zeitung von den Verzögerungen gelesen und seine Dienste angeboten." Tatsächlich sei der Fachmann, der durch solche Verzögerungen auch die "Handwerker-Ehre" gekränkt sehe, wenige Tage später vor Ort gewesen. Er konnte das Problem an der Lüftung immerhin teilweise lösen. Demnach habe die Hirschberger Firma die mechanische Komponente des Defekts beheben können - und so laut Ehret ermöglicht, dass die angeforderte Firma aus dem Ruhrgebiet schneller anrücken konnte und nur noch den elektrotechnischen Teil der Lüftung reparieren musste.

Nun hat also am Montag das Aufheizen des Wassers im Becken auf mindestens 28,5 Grad begonnen. Wie Bürgermeister Ehret erklärt, sei der Donnerstag ohnehin immer für die DLRG reserviert. Bei Bedarf könne dann das Schulschwimmen am Freitag losgehen. Diese Möglichkeit bestehe auch für die Volkshochschule, die Schwimmkurse im Mauermer Bad anbietet und ebenfalls von der Verzögerung betroffen war.

Am ersten Tag nach den Ferien, am 4. November, steht das Schwimmbecken dann wieder im gewohnten Betrieb für alle offen. In den Herbstferien sei das Bad für die Öffentlichkeit ohnehin immer geschlossen gewesen, erklärt Ehret. Generell verstehe er die Idee, dass man ja in diesem Jahr aufgrund der verloren gegangenen Zeit eine Ausnahme machen könnte. "Das ist theoretisch richtig, aber das Personal muss auch da sein", sagt der Rathauschef auf Nachfrage. Schließlich hätten die beiden zuständigen Mitarbeiter ihren Urlaub in der nächsten Woche bereits fest eingeplant. Zudem sei fraglich, ob in den Ferien genügend Bürger ins Hallenbad kämen, damit sich der Betrieb rentiere.