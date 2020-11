Von Christoph Moll

Mauer. In diesen Wochen sind die Hügel um den Kramerhof zwischen Mauer und Schatthausen wieder weiß. Tausende schnatternde Gänse mit ihrem schneeweißen Gefieder sorgen für dieses eindrucksvolle Bild. Aber nicht mehr allzu lange, denn der Martinstag am 11. November und Weihnachten nahen mit großen Schritten. Und es stellt sich die Frage: Rettet der Lockdown in diesem Jahr einige Gänse, da sie nicht in Restaurants verspeist werden?

"Nein", sagt Andreas Ziegler. "Wenn wir warten, haben wir keine Saisonarbeiter mehr, die Gänse werden geschlechtsreif und das Fleisch somit zäh." Der 46-jährige Inhaber des Kramerhofs berichtet, dass viele Gastronomen weniger Gänse abnehmen wollen als in den vergangenen Jahren. Diese hätten ihre Restaurants entweder jetzt ja wieder ganz geschlossen oder bieten ein Abholangebot. "Sie wissen nicht, wie ihr Geschäft verläuft und ob sie im Dezember überhaupt wieder aufmachen dürfen." Zwar hätten diese verbindlich bestellt und eigentlich gibt es eine Pflicht zum Abnehmen. "Aber was soll ich machen?", fragt Ziegler. Schließlich wolle man gut zusammenarbeiten und ein Rechtsstreit helfe niemandem. "Und die Gastronomen können ja auch nichts für ihre Notlage", betont Ziegler.

Andreas Ziegler ist Chef des Kramerhofs. Foto: Alex



Auf dem Kramerhof werden jedes Jahr rund 18.000 Gänse im Alter von etwa einem halben Jahr geschlachtet – ein Drittel im November, zwei Drittel im Dezember. Der Großteil, etwa 70 Prozent, werde über das eigene Geschäft in Bammental, über Metzgereien sowie Hofläden in der Umgebung und in Supermärkten im Umkreis von 100 Kilometern verkauft. Etwa 30 Prozent gehen direkt oder über Händler in die Gastronomie.

"Wenn davon etwa die Hälfte nicht abgenommen wird, dann bedeutet das für uns: Wir haben ein Jahr gearbeitet, ohne einen Cent zu verdienen", sagt Ziegler. "Und davon müssen wir im Moment ausgehen." Das wären knapp 3000 Gänse.

Es bleibe lediglich die Hoffnung, dass Privatkunden daheim Gänsebraten machen und mehr kaufen als in den Vorjahren und das Defizit etwas auffangen.

In diesen Tagen hat die hofeigene Schlachtung begonnen. "Wir schlachten aktuell so viele Gänse wie wir verkaufen können", erklärt Ziegler. "Wenn wir merken, dass es zu wenige sind, fügen wir ein paar Schlachttage für den Froster ein." Sonst seien an Weihnachten noch zu viele Tiere übrig. Nur bis dahin hat Ziegler aber 20 Saisonarbeiter zum Schlachten aus Polen und Rumänien auf dem Hof. Um Gänse einzufrieren, habe er dort aber keine Kapazitäten. "Die müssen wir bei Firmen anmieten", so Ziegler. Was zusätzliche Kosten verursacht.

Auf dem Kramerhof in Mauer beginnt die Gans-Saison jedes Jahr bereits im Frühsommer. In diesem Jahr kamen im Juni etwa 20.000 Küken auf dem Hof an. Die sogenannten "Eintagsküken" mit einem Gewicht von jeweils etwa 50 Gramm stammten aus Betrieben in Deutschland. Sie verbrachten die ersten Wochen unter Wärmelampen bei 37 Grad im Stall. Im Alter von drei Wochen gingen etwa 2000 Küken an andere Betriebe in der Region. Ab sechs Wochen wurden die verbliebenen Tiere auf umzäunte Maisfelder um den Hof herum gelassen, wo sie jede Menge Auslauf haben. Die Maispflanzen selbst sind jedes Jahr auch die Hauptnahrung für die Gänse und schützen sie zudem vor der prallen Sommersonne. Bis zur Schlachtung im Winter bringen die Gänse stattliche sieben Kilo auf die Waage. Vor der Schlachtung werden sie betäubt, danach gerupft. Die Federn werden an einen Betrieb weitergegeben, der sie reinigt und in Kissen oder Bettdecken verarbeitet. Mit Füchsen gibt es weniger Probleme, dafür ist schon einmal ein Hund auf das Feld eingedrungen und hat etliche Tiere gerissen. cm/agdo

Die Gänse sollen dann im kommenden Jahr zu reduzierten Preisen verkauft werden. Theoretisch könnten sie zwei Jahre auf Eis liegen. "Uns bleibt nichts anderes übrig", sagt Ziegler, der allerdings keine ganz große Katastrophe sieht. Eine solche "wäre ein Corona-Ausbruch auf dem Hof", sagt er. "Wir stehen nicht vor dem Aus, aber wir wollten unseren Mitarbeitern eigentlich eine Corona-Prämie auszahlen." Diese stehe nun in Frage.

Schon das ganze Jahr sei für den Betrieb, der hauptsächlich Putenfleisch produziert, schlecht gewesen, so Ziegler: "Wir haben einen Umsatzeinbruch, weil wir neben der Gastronomie auch Kantinen und Krankenhäuser beliefern." Zwar sei das Privatkundengeschäft um etwa 20 Prozent gewachsen, doch unterm Strich stehe ein Minus von etwa zehn Prozent.

Im nächsten Jahr wird Ziegler wohl weniger Gänse haben. Dann sind die Felder um den Hof nicht ganz so weiß.