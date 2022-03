Benno Künzig (3.v.l.), Melissa Rupp (4.v.l.) und Philipp Schweigler (5.v.l.) warfen gemeinsam mit Bürgermeister Ehret (r.) und den Teilnehmern einen Blick in die Zukunft des Waldes. Foto: tri

Von Jutta Trilsbach

Mauer. Wie geht es unserer "grünen Lunge" in Zeiten des dramatischen Klimawandels? Auf diese Frage hatten der Forstbezirksleiter für den Bereich Kraichgau-Rheintal, Philipp Schweigler, und die Revierleiterin Melissa Rupp vom Kreisforstamt Neckargemünd Antworten. Während einer zweistündigen Waldbegehung im 30 Hektar großen Distrikt "Hinterer Wald" warfen die beiden Fachleute einen Blick in die Zukunft. Mit angepassten Naturschutzkonzepten verfolgt das Kreisforstamt im Rhein-Neckar-Kreis auf lange Sicht einen Umbau des Waldes, um den Lebensraum für Flora und Fauna zu erhalten.

Bürgermeister John Ehret freute sich über die rege Teilnahme interessierter Bürgerinnen und Bürgern, von Waldbesitzern sowie einigen Gemeinderatsmitgliedern. Er betonte die stets gute Zusammenarbeit zwischen Gemeindeverwaltung und Kreisforstamt. Philipp Schweigler und Melissa Rupp stellten ihr Naturschutzkonzept vor und erklärten an Ort und Stelle die Bestandsbegründung durch Neuanpflanzungen. Auch zeigten sie an mehreren Stellen die Durchforstung zur Stabilisierung und Förderung von Mischbaumarten. Förster Benno Künzig begleitete die Gruppe. Er wird ab Mai als neuer Revierleiter auch für die Gemeinde Mauer zuständig sein.

An einem dicken, wohl durch Blitzeinschlag abgestorbenen Eichenstamm erklärte Philipp Schweigler: "Es ist zwar kein Alt- und Totholzkonzept in der Forsteinrichtung fest verankert. Trotzdem haben wir die gesetzliche Fürsorgepflicht und belassen Totholz zum Nutzen der Vögel und Käfer an Ort und Stelle." Wichtiges Instrument seien dabei zwei sogenannte Waldrefugien: "Hier darf sich der Wald ungestört selbst entwickeln und es gibt Habitatbäume, die verteilt über den ganzen Wald stehen." Möglich sei zukünftig eine forstliche Altholzförderung für Gemeinden mit 80 bis 150 Euro pro Baum – abhängig von Arten und Stilllegungszeit, ergänzte Melissa Rupp.

Beim Rundgang durch verschiedene Waldabschnitte wies die Revierleiterin auch auf breite Rückegassen hin, die sich alle 40 Meter zum Abtransport gefällter Bäume finden. Auf einer Schonungsfläche mit 100 Eichenpflanzungen betonte die Diplomforstingenieurin, dass heimische Baumarten wie vor allem die Buche, aber auch Eiche, Lärche, Elsbeere, Kirsche und Esskastanie bei der Waldverjüngung eine wichtige Rolle spielten.

Asiatische oder nordamerikanische Arten kämen nur im geringen Anteil infrage. Sie betonte: "Aber wir wollen auch weiterhin Nadelholz haben." Während die Fichte unter der Trockenheit besonders gelitten habe, komme die Douglasie mit den klimatischen Verhältnissen noch gut zurecht. Das Eschentriebsterben durch den aus Ostasien eingeschleppten Schlauchpilz wurde an einer großen Baumgruppe überaus deutlich; eine "Entnahme" sei hier aus Arbeitssicherheitsgründen notwendig.

Die Holzernte auf Mauerer Gemarkung entspreche im Jahr 2022 mit rund 636 Festmetern auf 7,6 Hektar einer normalen Eingriffsstärke, zeigte Melissa Rupp an einer Grafik. Ihr dringender Appell an die privaten Holzmacher lautete wie folgt: "Bitte gehen Sie mit der Motorsäge nicht alleine in den Wald. Trotz aller Warnungen passieren im Forstbezirk immer wieder schlimme Unfälle!" Wer zukünftig allein beim Holzmachen mit der Motorsäge vom Förster "erwischt" werde, stellte Rupp unmissverständlich klar, könne drei Jahre lang kein Brennholz mehr erwerben.

Bürgermeister Ehret sprach sich beim Thema Holzverkauf dafür aus, auch in diesem Jahr wieder eine Holzversteigerung im Ort durchzuführen.